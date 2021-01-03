В соцсетях появилась фотография огромных очередей в больнице. Автор фото рассказал, что очередь практически не двигается.

«Вот такой приём больных в первой поликлинике сегодня. Работает один врач и до обеда, ужас! Очередь не двигается вообще, а больные все идут и идут. 04.01.21 приема вообще нет», - поделился подписчик.

В комментариях заметили, что не только в этой поликлинике похожая ситуация.

«В третьей поликлинике два врача...и то же самое»

«Врачам праздник отметить не возбраняется, всех обслужат, в коридоре не умер никто, сидите в тепле в помещении отапливаемом .Все с гаджетами по клаве щёлкают».

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