В Казани сегодня, 6 января, эвакуировали торговый центр "Южный". Об этом в редакцию ProKazan.ru сообщили очевидцы.

"В 12.50-12.55 перестали впускать и всех выводили из здания", - рассказала читательница.

По данным свидетелей происшествия, посетителей вывели на улицу, к торговому комплексу подъехали пожарные машины, скорая помощь и правоохранители. Также очевидцы сообщают, что предварительно в здании были проблемы с проводкой.

Официальной информации о происшествии и его причинах пока не поступало.

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