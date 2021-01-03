В соцсетях пользователи поделились видео, на кадрах которого в ТРЦ «Южный» в Казани неадекватная женщина искала свой телефон.
«В Южном сегодня творилась какая-то дичь, женщина орала матом на всех, из-за того что у неё якобы украли телефон», - сообщили очевидцы.
Пользователи заметили, что на календаре только 2 января, а странности происходят все чаще и чаще.
«Белочка?»
«Это случайно не та бабуля, которая в троллейбусе орала что у неё 500 рублей украли?)»
«Это только начало. Что будет через неделю?»
«Дичь какая то»
«На пьяную похожа».
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