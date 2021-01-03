В соцсетях пользователи поделились видео, на кадрах которого в ТРЦ «Южный» в Казани неадекватная женщина искала свой телефон.

«В Южном сегодня творилась какая-то дичь, женщина орала матом на всех, из-за того что у неё якобы украли телефон», - сообщили очевидцы.

Пользователи заметили, что на календаре только 2 января, а странности происходят все чаще и чаще.

«Белочка?»

«Это случайно не та бабуля, которая в троллейбусе орала что у неё 500 рублей украли?)»

«Это только начало. Что будет через неделю?»

«Дичь какая то»

«На пьяную похожа».

К другим новостям:

- В новогоднюю ночь в одном из ресторанов Казани ведущий корпоратива устроил дебош с дракой.

- Синоптики вновь предупреждают жителей Татарстана об ухудшении погоды.