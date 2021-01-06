Официальная статистика заболевших коронавирусом в Татарстане показывает снижение числа выявленных случаев. Согласно данным за 6 января, в республике выявили 90 новых случаев за минувшие сутки. Три из них завозные, остальные заразились на территории РТ. 34 человека получают лечение в медицинских учреждениях, остальные лечатся дома.

Среди новых заболевших детей нет, шесть человек заразилось в возрасте от 80 до 90 лет, 10 - от 70 до 80, 15 - от 60 до 70 лет. В категориях от 18 до 30 и от 50 до 60 прибавилось по 16 заболевших, больше всего, как и ранее, выявлено случаев среди жителей республики от 30 до 50 лет - 27.

Также традиционно больше всего случаев фиксируют на территории Казани - 42 за сутки, шесть выявлено в Сабинском районе, пять - в Мамадышском, по четыре - в Новошешминском районе и Челнах, по три заболевших прибавилось в Верхнеуслонском, Лениногорском и Нурлатском районах, по два - в Азнакаевском, Бугульминском, Высокогорском, Зеленодольском и Ютазинском районах, по одному - в Аксубаевском, Алексеевском, Альметьевском, Бавлинском, Балтасинском, Буинском, Лаишевском, Пестречинском, Сармановском и Тукаевском районах.

Всего с начала пандемии в РТ выявлено более 13,8 тысяч случаев. С начала пандемии умер от коронавируса 201 татарстанец, с начала 2021 года подтверждено 12 случаев.

Читайте также:

Мужчина пришел за лекарствами от COVID-19 в аптеку и умер