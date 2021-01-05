В Санкт-Петербурге мужчина умер в аптеке буквально с рецептом в руках. Известно, что он пришел купить лекарства от COVID-19.

Инцидент произошел днем 3 января. 54-летний гражданин протянул аптекарю бланк, на котором были указаны препараты для лечения коронавирусной инфекции. Вскоре после этого ему стало плохо, он присел на корточки, а затем упал на пол. Медики, прибывшие на вызов, не смогли спасти петербуржца. Точная причина смерти не называется, для кого он хотел приобрести лекарства, также неизвестно.

Добавим, что в Татарстане с начала 2021 года подтверждено 12 смертей от COVID-19.