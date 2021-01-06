В Казани за одни сутки произошло 129 дорожных аварий. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Так, 4 января было зарегистрировано два ДТП с пострадавшими - столкнулись транспортные средства. В итоге травмированы были три человека, в том числе ребенок. Днем на перекрестке улиц Сибгата Хакима - Нигматуллина водитель "Фольксваген Поло" по предварительным данным, при повороте налево на зеленый свет не пропустил встречную машину и врезался в "Опель Астра". После этого "Фольксваген" наехал на стоящую "Тойоту Лэнд Крузер", который после столкновения врезался в сугроб. В результате аварии ушиб лица получил трехлетний ребенок, находившийся в салоне "Опеля".

Также за сутки были составлены административные протоколы на 633 водителей и 72 пешеходов. 12 автомобилистов были задержаны пьяными за рулем.



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