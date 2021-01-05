Сегодня утром в Казани сгорел очередной трамвай. Видеозапись появилась в социальных сетях, а в МЧС Татарстана уже рассказали подробности происшествия.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 7:42, в трамвае маршрута №5 загорелась приборная панель, огонь охватил кабину транспортного средства. Инцидент произошел на Сибирском тракте. Пострадавших нет, пламя на площади около 1 квадратного метра экипаж сбил самостоятельно, пожар был потушен еще до приезда огнеборцев. Пассажиров в салоне трамвая не было.

"Предварительная причина ДТП с горением - неисправность узлов и механизмов транспортного средства", - пояснили в МЧС республики.

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