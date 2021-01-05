Автомобилист из Казани пожаловался на неправомерные, по его мнению, действия сотрудников ГИБДД. Свой рассказ он опубликовал в соцсетях.

Как говорится в сообщении, мужчина ехал с трассы, его машина из-за неисправности аккумулятора заглохла под знаком (судя по тексту, "Остановка запрещена") в одном из дворов на Баки Урманче. Автор позвонил другу, чтобы тот помог ему завести авто и стал ждать.

"Мимо проезжали товарищи ДПСники, я подумал может помогут, а то каждый день про них пишут что они легендарные, очень порядочные, всем помогают. В конечном счёте, мне выписали штраф 1500, за парковку в неположенном месте, естественно я говорил что не могу ни чего сделать с машиной, не могу завести и что она заглохла, на что мне ответил инспектор " убери машину пока на эвакуаторе тебя не забрали", разочарован очень в их действиях. Реально просто обидно. Я и так замёрз весь на нервах с машиной был, а тут ещё они со своими штрафами", - пожаловался водитель, а также приложил фото патрульного автомобиля.

В комментариях одни казанцы предположили, что это "настоящее лицо" полиции, другие заявили, что штраф вполне оправдан.

"Зато чуть ли не герои, когда помогают людям акум прикурить на дороге. Только вот это показуха, а в реальности нет дела по твоих проблем"

"Просто норму по "порядочным" поступкам выполнили уже, пора норму по штрафам выполнять"

"Вот они настоящие."

"Ждём опровержения официального представителя ГИБДД МВД по РТ"

"Ну автор явно лукавит. Как можно с трассы заехать во двор и заглохнуть не посередине двора , а именно под знаком где запрещена парковка"

"Знак аварийной остановки если выставлен, штраф не законный. Если стоял без знака - штраф обоснованный"

"Скорее всего припарковался под знак и пошёл спать. АКБ дохлый, поэтому с утра не смог завестись", - предполагают комментаторы.

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