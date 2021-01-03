На днях глава благотворительного фонда «Душа России» Юлия Хакимова обратилась к подписчикам с просьбой сообщать о попрошайках на улицах Казани.

«Пока мы с Димой проводим очередной день в Следственном комитете, я совсем отстала от жизни и не знаю, что происходит. Кто в городе? Расскажите, пожалуйста, если где-то опять выставлены инвалиды для попрошайничества. Пишите в личку», - сказала она.

В комментариях пользователи отметили, что инвалидов в городе стало намного меньше, а с некоторых точек совсем пропали.

«Как бы они их в другой город не увезли»

«Это не самое страшное, а вот когда подснежники вырастут то беда»

«На Ямашева возле бахетле сидел мужик на инвалидной коляске, потом мужик какой-то на белом «Рено Дастер» его забрал! это было 31 декабря вечером».

Ранее Юлия Хакимова рассказала об инвалиде без ног, которого все знали как «Дядя Саша». На самом деле его зовут Дима, и до Казани он был в рабстве.