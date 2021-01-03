Житель Казани поздравил татарстанцев с наступившим новым годом, но сделал это весьма оригинально. В сети появилось видео его поздравления.

«Новогоднее творчество», - подписали видео пользователи.

Молодой человек нарисовал на газели елку и себя в медицинской маске. Вышло очень даже правдоподобно.

«Отлично, вот только почему в маске , уже привычка похоже»

«Молодец, я б так не смогла»

«С новым годом!»

К другим новостям:

- Казанцы жалуются на очереди на горнолыжной базе. Поднимаем статистику по коронавирусу всеми возможными способами.

- Четверо детей спаслись при пожаре в сауне в Казани.