1 января сотрудники Росгвардии Татарстана задержали двоих жителей по подозрению в нанесении ножевых ранений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Первый вызов был 1 января около 04:00 в Зеленодольском районе. Поступило сообщение о поножовщине в подъезде многоквартирного дома. Оказалось, 47-летний подозреваемый выпивал в квартире со своими знакомыми. В какой-то момент между ними произошел конфликт, выяснять отношения они вышли в подъезд. Там мужчина достал нож и ударил оппонента в шею», - сообщает пресс-служба.

Задержанного доставили в полицию, на данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Второй вызов был в Казани. Сообщение поступило из квартиры по улице Сыртлановой. На этот раз подозреваемой оказалась женщина. Она пыталась зарезать сожителя. Женщину привезли в полицию, на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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