Новый год не перестает удивлять, уже в первые дни января в Казани собралось ну очень много странных людей. Вот еще один мужчина, его сняли на видео, пускал салюты посреди проезжей части на улице Ленинградская. Пользователи в комментариях пошутили, что это новогодний регулировщик.

А некоторые даже решили оправдать его поведение.

«Человек всем радость несёт, зачем вы к нему так негативно... Злые вы все, будьте добрее и к вам будут добрее...»

«Потом такие весельчаки в реанимацию попадают, медиков всю ночь веселят»

«Может он желание загадывает на перекрёстке»

«Все норм же и что тут такого, у человека просто праздник»

«Это авик это норм»

«Безудержное веселье»

«Главное, никому не навредил!»

«Пожившие в авиастрое в цирке не смеются»

К другим новостям:

- Оперштаб Татарстана опубликовал свежую статистику по коронавирусу.

- А вот и последствия употребления алкоголя (а может и не только). На остановке в Казани бегал и кричал абсолютно голый мужчина.