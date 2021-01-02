Новый год не перестает удивлять, уже в первые дни января в Казани собралось ну очень много странных людей. Вот еще один мужчина, его сняли на видео, пускал салюты посреди проезжей части на улице Ленинградская. Пользователи в комментариях пошутили, что это новогодний регулировщик.
А некоторые даже решили оправдать его поведение.
«Человек всем радость несёт, зачем вы к нему так негативно... Злые вы все, будьте добрее и к вам будут добрее...»
«Потом такие весельчаки в реанимацию попадают, медиков всю ночь веселят»
«Может он желание загадывает на перекрёстке»
«Все норм же и что тут такого, у человека просто праздник»
«Это авик это норм»
«Безудержное веселье»
«Главное, никому не навредил!»
«Пожившие в авиастрое в цирке не смеются»
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