Вчера скончался известный татарский писатель и драматург Ахат Гаффар. В день смерти ему должно было исполниться 72 года (писатель родился 23 декабря 1948 года, но свидетельство о рождении им получено позже, поэтому датой его рождения считается 1 января). В 1981 году закончил факультет журналистики Казанского государственного университета. Работал в различных газетах, журналах.

Автор повестей «Мелодии весен», «Просьба», «Песнь Кашана», «Колыбель», «Жизнь осталась впереди». Автор пьес «Завтра буду твоим сыном», «Время ягод не вернуть», «Последний аист», «И в старости, и в молодости». Также посвятил ряд пьес историческим личностям: Габдулле Тукаю, Мусе Джалилю, Муллануру Вахитову. Удостоен звания заслуженного деятеля искусств ТАССР, передает "Бизнес онлайн".

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