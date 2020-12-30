На 30 декабря в Татарстане зарегистрировали еще четыре смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

Скончались три женщины – 85, 63 и 62 лет и мужчина 67 лет. Причины смерти установлены в результате экспертизы, вирус обнаружен.

С начала пандемии коронавируса в Татарстане зарегистрировано 189 летальных случаев.

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