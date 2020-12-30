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«В реанимации лежу уже 9-й день»: мужчина из Казани рассказал о тяжелой борьбе с коронавирусом

30.12.2020, 09:18 82 1 prokazan.ru

Казанец Руслан Алиулов рассказал о своей истории борьбы с коронавирусной инфекцией. Мужчина поступил в РКБ 12 декабря, через три дня его перевели в горбольницу № 18. У мужчины была высокая температура, одышка, отсутствовало обоняние. Легкие пациента были поражены на 65 %. 

"Никогда не думал, что именно со мной такое может случиться! Огромное спасибо нашей медицине, нашим врачам и медсёстрам, за качественное лечение, заботу, уход, внимание В реанимации лежу уже 9-й день, но я верю в свои силы и уверен, что Новый год я смогу справить в кругу своей семьи!", - написал мужчина в инстаграме во время лечения. Он отметил, что обслуживание и уход за пациентами в больнице "на пять с плюсом". 

Пациента два дня лечили антиковидной плазмой. Сейчас мужчина уже дома, готовится встретить вместе с семьей Новый год. Алиулова лечили заведующая ВИГ-1 Зульфия Фатыхова, врач анестезиолог-реаниматолог Анатолий Пронин, врач-терапевт Марат Хасаншин, сообщается в инстаграм-аккаунте больницы № 18.

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комментарии

Горожанин
0
30 декабря 2020
09:38
Что-то на рекламу похоже.
И для лежащего в реанимации слишком хорошо выглядит.

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