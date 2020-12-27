В Татарстане вылечили от коронавируса 101-летнюю женщину. Об этом в своем официальном аккаунте в Инстаграм сообщил президент Рустам Минниханов.

"Мариам Хузеевне вчера исполнился 101 год, а сегодня её выписывают из Республиканской клинической инфекционной больницы после успешного лечения от новой коронавирусной инфекции. Благодарю врачей за проделанную работу, а Мариам-апу поздравляю!" - написал он.

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