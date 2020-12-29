Недавно в соцсетях распространили пост о безногом инвалиде "дяде Саше", который просит милостыню около МЕГИ. Одни казанцы говорили, что он участник афганской войны, другие предполагали, что мужчина работает на цыган. Также горожане обвиняли в бездействии социальные службы. Волонтер объединения "Душа России" Юлия Хакимова приехала, чтобы спасти мужчину, и рассказала, как после этого ей начали угрожать. Видео она опубликовала в своем "Инстаграме".

По словам Юлии, увидев пост в сети, вместе с соцработниками они выехали на место, где попрошайничает мужчина. Саша оказался Димой, и он рассказал, что много лет работает на цыган, которые его используют в виде раба, выставляя его на улицу в 9 утра и забирая обратно в 10 вечера. В день он зарабатывает около 10 тысяч рублей, которые "хозяева" забирают. Мужчина неоднократно пытался сбежать, но его находили и избивали.

Мужчину погрузили в машину и повезли в безопасное место, где ему должны сделать документы и инвалидность, дать крышу над головой.

"Он стал рассказывать, что он очень боится, что его найдут, заберут обратно, его просто трясло от страха. Ему было чего бояться. Я спросила, есть ли у него телефон, он показал телефон и часы. Я поняла, что его пеленгуют и предложила оставить гаджеты в машине", - рассказывает Юлия.

Мужчину оставили в реабилитационном центре, а Юлия поехала домой. Через некоторое время у ее подъезда объявились женщина и мужчина, которые разыскивали инвалида - она предположила, что именно с помощью устройств было вычислено местоположение. Юлия вышла поговорить с ними, на что парочка начала требовать вернуть им инвалида. Волонтер отказалась выдавать его местоположение, тогда ей начали угрожать. После того, как Юлия заявила, что вызовет полицию, мужчина и женщина сели в машину и попытались уехать. При этом они не обращали внимание, что на дороге играют дети. Юлия и ее товарищи начали отгонять детей и задерживать автомобиль, тогда самой Юлии наехали на ногу, после чего водитель прибавил газ, снес несколько дворовых ограничителей и уехал.

"Он уехал, но я прекрасно понимаю, что он вернется, такое было уже не раз. Потом приезжали цыганские семьи, и наши, русские, которые каким-то образом, видимо, все это поддерживают. Это бизнес, и этот Саша, он же Дима, приносит им в месяц около 300 тысяч, естественно, они эти деньги не отдадут", - заключила волонтер.

В своем монологе волонтер отметила, что не надо обвинять в происходящем соцработников, они не могут с этим бороться, а могут только правоохранительные органы. Также она рекомендовала не верить жалостливым комментариям в соцсетях: люди, которые говорят, что просящие милостыню - их соседи, скорее всего, являются "работодателями". Если же возникло желание помочь, лучше вызвать полицию и дождаться приезда правоохранителей.

Сегодня Юлия написала заявление в полицию, а также вместе с волонтерами купила одежду для освобожденного мужчины. Также в комментариях она отметила МВД Татарстана, прокуратуру и другие ведомства для того, чтобы привлечь внимание к проблеме. С ногой, по словам Юлии, все относительно в порядке - она не сломана.

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