Приют для бездомных в Казани могут закрыть. Сотрудники работали без масок

Представители приюта для бездомных в Казани могут закрыть из-за нарушений предписаний Роспотребнадзора, связанных с коронавирусом. Об этом написали в группе во ВКонтакте «Приют человека».

«Роспотребнадзор оштрафовал приют на 15 тысяч рублей за отсутствие масок и термометров. Теперь нужно закупить запас масок (1200 штук) для сотрудников и постояльцев, а также два бесконтактных термометра. Проблема в том, что если вовремя не устранить замечания приют могут закрыть», - говорится в сообщении.

Если приют закроют, то всех постояльцев оттуда выгонят. Представители приюта также написали как им можно помочь.