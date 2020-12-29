Прокуратура Казани проверит частный детский сад, на который пожаловалась одна из жительниц города. По словам мамы ребенка, заведующая уронила ее сына на пол, у ребенка пошла кровь.

Сообщение от жительницы Казани по имени Гузель появилось в соцсетях, также было опубликовано видео, которое позже удалили. На кадрах видно, что ребенка с окровавленным лицом ведет по коридору женщина, видео снято камерой наблюдения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ведомство проверит информацию о травмировании ребенка, предмет проверки - исполнение законодательства об образовании.

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