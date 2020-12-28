Казанцы обсуждают в социальных сетях безногого Дядю Cашу, который каждый день просит милостыню на трассах города.

"Часто, проезжая рядом с Мегой, вижу мужчину в военной форме без ног, который ездит мимо машин и просит милостыню... С одной стороны очень жалко его, и хочется помочь деньгами, но с другой стороны боюсь, что он "под кем-то" и все деньги у него заберут... как считаете?" - спрашивает автор поста.

По версии одного из подписчиков, этот Дядя Саша - герой афганской войны, на которой и потерял ноги. У него есть жена, взрослые дети, он не пьет, а милостыню он рассматривает как заработок.

"Фантазеры! Это Дядя Саша, он живет на Ломжинской, 3, в соседнем доме от меня.

Какая крыша? Цыгане? ГИБДД в доле? Он на самом деле афганец, не пьёт кстати! У него жена, дети взрослые. Вот такая подработка у него", - отмечает он.

Другие говорят, что деньги у него ежедневно забирают, однако обеспечивают ночлегом и водкой.

"Деньги забирают, а его обеспечивают ночлегом, горячей едой и бутылкой водки и так каждый день", - пишут они.

Жители пришли к выводу, что на эту ситуацию стоит обратить властям, ведь герои войны должны получать пенсию, к тому же перемещение казанца создает аварийную ситуацию на дорогах.

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