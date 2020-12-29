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Фото: ProKazan

Стало известно, как в новогодние праздники в Казани будут работать больницы

29.12.2020, 08:44 33 0 prokazan.ru

В новогодние праздники больницы Казани будут работать в особом режиме. Стационары и родильные дома продолжают работу в круглосуточном режиме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Травмпункты горбольниц №7, 12 и поликлиники №7 будут принимать пациентов каждый день вне зависимости от места проживания. С детьми можно будет обращаться в травмпункте городской детской больницы №1, а круглосуточная помощь в травмпункте детской республиканской клинической больнице.

Детские и взрослые поликлиники 31 декабря, 2, 5 и 9 января будут работать по графику субботы. А 1, 3, 7 и 10 января терапевтические бригады будут работать по графику: взрослые с 09:00 до 17:00, детские с 09:00 до 15:00.

4, 6 и 8 января в поликлиниках будут дежурить терапевты, педиатры и врачи узкого профиля, также будет работать рентгенологический кабинет, лаборатория, кабинет неотложной помощи, травмпункты и отделения с дневным режимом. Женские консультации будут работать по графику поликлиник.

Стоматологии Казани 31 декабря работают по субботнему графику, с 1 по 9 января – с 09:00 до 15:00. Неотложную помощь можно получить в филиале №1 АО «Городская стоматология».

Взрослые стоматологические поликлиники Казани 31 декабря работают по субботнему графику, с 1 по 9 января – с 9.00 до 15.00. Кроме того, круглосуточная неотложная стоматологическая

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Медицина / Минздрав Татарстан Казань Общество
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