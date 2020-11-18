Пьяный житель Санкт-Петербурга устроил дебош в аэропорту Казани

В международном аэропорту Казани пьяный житель Санкт-Петербурга устроил дебош. Об этом сообщает пресс-служба линейного отдела полиции столицы Татарстана.

«33-летний мужчина, громко выражался нецензурной бранью, не реагировал на просьбы успокоиться, вел себя агрессивно. Разрешить ситуацию попробовал его знакомый, но после очередной просьбы успокоиться ударил сотрудника аэропорта», - говорится в сообщении.

Дебошир был задержан, его доставили в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Казани для разбирательства. Сотрудники следственного отдела возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. На данный момент он находится под стражей.