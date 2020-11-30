«Отрезали язык и повесили»: в Татарстане уже две недели на дереве висит труп собаки

В соцсетях появилось видео, которое не каждый сможет досмотреть до конца. Женщина-оператор показывает, что вот уже две недели в Высокогорском районе Татарстана в деревни Толмачи на дереве висит труп собаки.

«Висит уже очень очень долго, я обнаружила две недели назад. В прошлый вторник я позвонила в полицию, приехал участковый, он приехал, посмотрел и уехал. Собака висит на веревке, тут же цепь, ошейник. Сама она никак не может так закрутиться. Какой-то сумасшедший тут навертел. У собаки изначально нет языка, я очень сомневаюсь, что его съели», - говорит женщина.

Также она предположила, что собака очень долго мучилась.