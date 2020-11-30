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Фото: скриншот видео

«Отрезали язык и повесили»: в Татарстане уже две недели на дереве висит труп собаки

30.11.2020, 17:30 152 5 prokazan.ru

В соцсетях появилось видео, которое не каждый сможет досмотреть до конца. Женщина-оператор показывает, что вот уже две недели в Высокогорском районе Татарстана в деревни Толмачи на дереве висит труп собаки.

«Висит уже очень очень долго, я обнаружила две недели назад. В прошлый вторник я позвонила в полицию, приехал участковый, он приехал, посмотрел и уехал. Собака висит на веревке, тут же цепь, ошейник. Сама она никак не может так закрутиться. Какой-то сумасшедший тут навертел. У собаки изначально нет языка, я очень сомневаюсь, что его съели», - говорит женщина.

Также она предположила, что собака очень долго мучилась.

 

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комментарии

Горожанин
0
30 ноября 2020
17:47
Живодеры Казани, их место у параши.
Горожанин
0
30 ноября 2020
17:48
Я бы им отрезал кое что и повесил на их голове
Горожанин
0
30 ноября 2020
17:49
Татарстан больной город на голову, а еще третья столица!
Горожанин
0
30 ноября 2020
18:19
Мрази какие-то, дай бог им такой же смерти
Горожанин
0
30 ноября 2020
18:38
Ганнибал Лектор тоже так начинал, будьте бдительны!

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