Условный срок получили жительница Казани за организацию "резиновой квартиры". Об этом сообщают в прокуратуре РТ.
По данным надзорного ведомства, с января по март 45-летняя жительница Авиастроительного района в своей квартире по улице Химиков незаконно прописала 37 граждан зарубежных государств. Регистрация была фиктивной - фактически прописанные там не проживали.
Вину жительница Казани признала, ей назначено 10 месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.
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- Видите! А если бы проживали - все было бы в полном порядке!