В Казани осудили бухгалтера жилищно-строительного кооператива «Казанка-5» за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«Установлено, что с июля 2019 года по май 2020 женщина похитила со счетов кооператива более 3,4 млн рублей. Деньги предназначались для оплаты капремонта и расчета с поставщиками. Она переводила похищенное на свой счет, а дальше часть переводила через оффшорную платформу. При этом женщина составила недостоверный отчет за 2019 год, чтобы скрыть факт хищения», - говорится в сообщении.

Женщина признала свою вину, но ущерб не возместила. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно, с таким же испытательным сроком.

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