На утро 28 декабря в Татарстане зарегистрировано 105 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 22 человека отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

Так, среди заболевших нет детей до 18 лет, 9 человек от 18 до 30 лет, 42 человека в возрасте от 30 до 50 лет, 18 человек в возрасте от 50 до 60 лет, 20 человек от 60 до 70 лет, 13 человек от 70 до 80 лет, три человека старше 80 лет.

Больше всего заболевших в Казани – 55 человек. С начала пандемии в Татарстане зарегистрировали 12 995 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 10 658 пациентов, в том числе 21 за сутки.

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