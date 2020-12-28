27 декабря в Зеленодольском районе спасателям сообщили, что мужчина провалился в колодец на глубину трех метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«65-летнего мужчину достали из колодца и передали медикам. Они выявили у пенсионера гипертонический криз, помощь была оказана на месте», - говорится в сообщении.

Напомним, в Татарстане участковый с напарником спасли 10-летнюю девочку от стаи бездомных собак. Ее мама говорит, что исполком никак не отреагировал на это нападение, хотя это уже десятый подобный случай у нас.