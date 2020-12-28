В прокуратуре Татарстана рассказали подробности о водителе, который накануне вечером сбил полицейского в Зеленодольске, а также устроил четыре аварии. Его задерживали со стрельбой.

По информации ведомства, 37-летний мужчина ранее был судим за изнасилование, вышел на свободу он в сентябре 2020 года. В 2008 году его на 1,5 года лишали прав, в 2011 водительское удостоверение было просрочено. В отношении мужчины составлены девять протоколов об административных правонарушениях и возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Расследование находится на контроле надзорного ведомства.

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