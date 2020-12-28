В Зеленодольском районе госавтоинспекторы задержали пьяного автомобилиста, который устроил четыре ДТП и сбил сотрудника полиции, когда тот пытался его остановить.

Чтобы задержать мужчину на "Ладе" десятой модели, правоохранителям потребовалось восемь раз выстрелить в машину. Как сообщает "Вызов-112", водителя поместили в патрульную машину. Во время расспросов автомобилист вел себя дерзко и не хотел отвечать на вопросы. Еще в одном автомобиле полиции находился травмированный сотрудник, который ждал приезда скорой помощи. Полицейский, судя по кадрам, получил повреждение ноги.

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