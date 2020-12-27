Водителя грузовика, вышедшего из авто, чтобы поправить груз, насмерть сбил пролетающий мимо автомобиль. Об этом сообщают в пресс-службе МВД.



Известно, что авария произошла сегодня ночью в 00-20 на 911 километре трассы М-7 "Волга". Водитель "Фольксваген Поло" 1970-го года рождения ехал по крайней левой полосе из Москвы в Уфу, превысил скорость и вовремя не заметил стоящий на обочине ВАЗ. Чтобы избежать столкновения, он выехал на разделительную полосу, где и сбил 24-летнего водителя грузовика. Известно, что пешеход находился на трассе без световозвращающих элементов на одежде после того, как груз упал и требовалось его поправить.



В результате ДТП пешеход с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу, однако через несколько часов от полученных травм скончался.

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