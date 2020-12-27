Казанцы возмутились организаторами цирка в Казани, которые вывели тигров без ограждения "на веревочке" в толпу и предлагали взрослым и детям фотографироваться рядом с животными. Подобное видео появилось в социальных сетях.

"Казанский цирк, 26 декабря 2020 года. Безопасно ли такое общение с хищными зверями?" - недоумевает автор поста.

Жители бурно отреагировали в комментариях, оставляя комментарии к посту. Они стали переживать не только за безопасность участников шоу, но и за здоровье животных.

"Когда вы перестанете спонсировать это живодёрство?" - возмутились они цирками.

"Наверно, обкололи их транквилизаторами, поэтому и сидят спокойно, бедные животные", - предположили жители.

"Да всем в цирке глубоко наплевать о безопасности! Главное, заработать денег!" - пишут они в комментариях.

"Организаторы вообще с башкой не дружат?" - негодуют казанцы.

Другие новости:

- В Казани задержан "мажор", который 17 раз нарушил ПДД за время прямого эфира в соцсетях

- "Хочется как у людей": татарстанцы вынуждены мыться водой с запахом экскрементов и готовить на ней