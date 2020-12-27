В Татарстане возбудили уголовное дело на мужчину, который накануне бросил кошку на раскаленную печь, тем самым лишив ее лап. Об этом сообщила в своем официальном аккаунте Инстаграм прокуратура Татарстана.

"В Татарстане пьяный работник пилорамы бросил в горящую печь кота, потому что тот мешал ему пить. По данному факту сегодня возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными с применением садистских методов", - сообщили в ведомстве.

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