Наверх

Новости Казани и РТ

19:18, сегодня
В Воронеже мужчина избивал своего 8-летнего пасынка, называя это «правильным воспитанием»
19:29, сегодня
В Набережных Челнах спасатели вскрыли дверь квартиры и обнаружили труп
17:54, сегодня
«Организаторы с башкой не дружат»: на шоу в казанском цирке тигров выпустили к людям «на веревочке»
17:57, 26.12.2020
«Вы этого еще не пробовали?»: чем казанцы могут удивить своих гостей
17:08, сегодня
«Слишком часто стали пропадать»: в Набережных Челнах четвертый день ищут женщину - маму троих детей
16:53, сегодня
В Казани задержан «мажор», который 17 раз нарушил ПДД за время прямого эфира в соцсетях
15:16, сегодня
Новые смерти от коронавируса: в Татарстане от вируса скончались сразу трое
10:11, 25.12.2020
С января 2021 года казанцы смогут снизить расходы на сотовую связь
14:30, сегодня
Такого не было даже в первую волну ковида: в Татарстане побили рекорд по числу заболевших за сутки

12:30, сегодня
Казанские врачи вылечили 101-летнюю женщину от коронавируса
11:32, сегодня
В Татарстане стало в три раза меньше тяжелых случаев коронавирусной инфекции
11:30, сегодня
На трассе М-7 в Татарстане насмерть сбили водителя грузовика, который вышел из авто поправить груз
10:24, сегодня
Бамперы всмятку: под Казанью столкнулись «лбами» две легковушки
10:00, сегодня
Свел счеты: в Башкирии мужчина убил себя и двоих детей после ссоры с супругой
09:00, сегодня
«Я стал задыхаться и решил обратиться к коллегам»: педиатр из Казани рассказал о пережитом ковиде
08:00, сегодня
В одной из деревень Татарстане откопали останки новорожденного ребенка
07:30, сегодня
«Хочется как у людей»: татарстанцы вынуждены мыться водой с запахом экскрементов и готовить на ней
07:24, сегодня
«Подмоченная» репутация: в Татарстане составили рейтинг автошкол, которые «славятся» ДТП с учениками
06:30, сегодня
В 2021 году изменится возраст выхода россиян на пенсию
02:00, сегодня
«Боже, мои глаза»: в Казани внедорожник взял на буксир грузовик, горожане удивлены
01:00, сегодня
В Казани засняли пьяного таксиста, который гонял по жилому комплексу
00:00, сегодня
Профессор из Казани рассказал, от какого напитка и фрукта стоит отказаться за новогодним столом
20:21, 26.12.2020
Людям старше 60 лет разрешили прививаться российской вакциной от коронавируса «Спутник V»
19:26, 26.12.2020
В Татарстане мужчина закинул кошку в печь и оставил ее без лап
17:14, 26.12.2020
Врачи в Татарстане спасли женщину, которая заразилась коронавирусом во время четвертой беременности
16:57, 26.12.2020
Из-за метели на трассах Татарстана запретили движение автобусов и грузовиков
16:45, 26.12.2020
Снег опять выпал неожиданно: на подъезде к Казани образовалась огромная пробка из-за ДТП
16:38, 26.12.2020
Казань из-за метели стоит в девятибалльных пробках
16:07, 26.12.2020
«Душила в туалете»: 9-летнюю девочку в школе Новосибирска год избивала одноклассница
15:38, 26.12.2020
Все площадки в Казани, где проводились концерты, наказали за нарушение ковидных мер
14:40, 26.12.2020
Конституцию Татарстана изменят, а должность президента оставят
13:59, 26.12.2020
Мужчина получил ожоги при пожаре электрощитовой в Казани
13:21, 26.12.2020
Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила вывести аборты из системы ОМС
13:07, 26.12.2020
Эксперты составили список профессий, которые позволят стать миллионерами до пенсии
12:37, 26.12.2020
Предлагают застраховаться от коронавируса: полицейские рассказали о мошенниках, орудующих в Казани
12:05, 26.12.2020
Почти рекорд: в оперштабе Татарстана рассказали о заболевших коронавирусом за сутки
12:05, 26.12.2020
Жителю Челнов может грозить 12 лет тюрьмы: он сбил пешехода и уехал
11:34, 26.12.2020
От тяжелой болезни в Казани скончался профессор КФУ
10:57, 26.12.2020
Глава Роспотребнадзора по Татарстану заявила, что любит смотреть фильмы про пандемию
10:22, 26.12.2020
Шесть неожиданных продуктов, которые снижают риск заражения коронавирусом
09:48, 26.12.2020
Молодые «мажоры» на «Кадиллаке» устроили экстремальный заезд по центру Казани и снимали все на видео
09:40, 26.12.2020
Избил ножкой от стула и душил: житель Казани чуть не убил жену
09:35, 26.12.2020
На швейной фабрике в Челнах произошел пожар, в здании было 30 человек
08:11, 26.12.2020
Болезнь распространяется по Татарстану: в республике выявили еще один очаг африканской чумы свиней
07:20, 26.12.2020
Десятиэтажный дом горел в Казани, пожарным пришлось вскрывать дверь квартиры
06:45, 26.12.2020
«У нас ее разве делают?»: как я не смог добровольно испытать вакцину от коронавируса в Татарстане
06:00, 26.12.2020
«Такого никогда не было!»: в Казани ушел перевозчик, обслуживающий маршрут №90
05:00, 26.12.2020
«Ни стыда, ни совести!»: казанцы осудили девушку, которая разлила алкоголь на площади у Кул-Шарифа
04:00, 26.12.2020
Жителей Татарстана предупреждают о надвигающейся метели в выходные
01:00, 26.12.2020
Избил, задушил и оставил тело на балконе: в Казани муж жестоко расправился с женой
22:03, 25.12.2020
«В России хуже»: уроженка Казани из Лондона - о новом штамме ковида, медицине и своем заражении
18:17, 25.12.2020
Глава Роспотребнадзора по Татарстану рассказала, когда заболеваемость коронавирусом спадет
17:30, 25.12.2020
Двое мужчин и женщина скончались от коронавируса в Татарстане
17:29, 25.12.2020
Три человека погибли в страшном столкновении двух иномарок на встречке в Татарстане
17:26, 25.12.2020
У выпускников Татарстана отменили один ЕГЭ и поменяли сроки сдачи
17:00, 25.12.2020
В Роспотребнадзоре объяснили, почему у половины жителей Татарстана есть антитела к коронавирусу
16:52, 25.12.2020
Суд вынес приговор историку Соколову, который убил и расчленил свою бывшую студентку
16:25, 25.12.2020
Ильсур Метшин рассказал, какие территории в Казани могут войти в программу реновации
15:41, 25.12.2020
В Казани в 2021 году пройдет реновация жилья
15:38, 25.12.2020
Челнинец открыл нелегальное казино, которое просуществовало четыре дня
15:35, 25.12.2020
В Татарстане составили список самых популярных смартфонов
15:05, 25.12.2020
Вырастет МРОТ, маткапитал и НДФЛ: какие законы вступают в силу с января 2021 года
14:00, 25.12.2020
Женщина обмотала скотчем, изнасиловала, а затем убила приятеля
13:25, 25.12.2020
В Казани нашли и наказали 19-летнего «дрифтера», на которого пожаловались горожане
13:18, 25.12.2020
Врачи заметили характерный симптом у тех, кто лечится от коронавируса дома
12:56, 25.12.2020
Бомж в медицинской маске напал с ножом на магазин в Челнах
12:44, 25.12.2020
Сайт beeline.ru сертифицирован по стандартам доступности для использования людьми с инвалидностью
12:41, 25.12.2020
Свежие данные оперштаба Татарстана: за сутки выявлено 97 случаев
12:18, 25.12.2020
Скончался бывший вице-мэр Челнов Рустам Гафаров
12:18, 25.12.2020
Ассенизаторская машина загорелась на дороге в Казани
11:29, 25.12.2020
Мэрия Казани объявила сумму, которую в 2021 году потратят на содержание ливневок
11:25, 25.12.2020
Семь коротких рабочих недель ждут россиян в 2021 году
10:41, 25.12.2020
Женщина прятала наркотики в шкафчике дочери в детском саду
10:30, 25.12.2020
Yota предупреждает: 31 декабря ничего не закончится
09:53, 25.12.2020
В одном из сел Тукаевского района ввели карантин по бешенству животных
09:52, 25.12.2020
За день в Казани сбили трех пешеходов, один из них умер
09:20, 25.12.2020
Павел Кассинский: Я предлагал сценаристам «САШАТАНИ» сделать отдельный ситком про консьержа Альберта
16:30, 24.12.2020
Нашли пропавшую 17-летнюю девушку с татуировкой волка, которую искали в Челнах
15:33, 24.12.2020
Мужчина изнасиловал и задушил 79-летнюю старушку: ее тело нашли в трубе
14:30, 24.12.2020
Магдеев рассказал, когда в Челнах окончательно решат проблему с транспортом
13:17, 24.12.2020
Вынесли приговор полицейскому из Татарстана, который держал в рабстве мужчину и издевался над ним
10:46, 24.12.2020
В горздраве Челнов прокомментировали смерть бизнесмена после выздоровления от коронавируса
09:41, 24.12.2020
В Челнах автомобилист сбил семилетнего ребенка и скрылся с места аварии
18:24, 23.12.2020
Челнинскую школу, где детей кормили гнилыми мандаринами, наказали
10:23, 23.12.2020
Пропавшую 17-летнюю девушку с татуировкой волка ищут в Челнах
18:22, 22.12.2020
Скандал с врачом с и два мертвеца: итоги дня в Челнах
17:37, 22.12.2020
В Татарстане мужчина жестоко избил жену за отказ возвращаться домой с базы отдыха
16:32, 22.12.2020
Мужчина убил семейную пару, а затем облил их тела бензином и сжег
Фото социальных сетей

В Татарстане на мужчину, бросившего кошку на раскаленную печь, завели уголовное дело

27.12.2020, 20:25 0 0
Анастасия Чернядьева
Его привлекут за жестокое обращение с животным

В Татарстане возбудили уголовное дело на мужчину, который накануне бросил кошку на раскаленную печь, тем самым лишив ее лап. Об этом сообщила в своем официальном аккаунте Инстаграм прокуратура Татарстана. 

"В Татарстане пьяный работник пилорамы бросил в горящую печь кота, потому что тот мешал ему пить. По данному факту сегодня возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными с применением садистских методов", - сообщили в ведомстве.

Другие новости: 

- "Организаторы с башкой не дружат": на шоу в казанском цирке тигров выпустили к людям "на веревочке" 

-  На трассе М-7 в Татарстане насмерть сбили водителя грузовика, который вышел из авто поправить груз 

Суд Татарстан Казань Правоохранители
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Воронеже мужчина избивал своего 8-летнего пасынка, называя это «правильным воспитанием»
Суд арестовал мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве таксиста в Татарстане
«Организаторы с башкой не дружат»: на шоу в казанском цирке тигров выпустили к людям «на веревочке»
В Татарстане женщина три года избивала 10-летнюю сестренку мужа из-за бытовых мелочей
В Казани задержан «мажор», который 17 раз нарушил ПДД за время прямого эфира в соцсетях
Новые смерти от коронавируса: в Татарстане от вируса скончались сразу трое
Такого не было даже в первую волну ковида: в Татарстане побили рекорд по числу заболевших за сутки
Казанские врачи вылечили 101-летнюю женщину от коронавируса
На трассе М-7 в Татарстане насмерть сбили водителя грузовика, который вышел из авто поправить груз
Бамперы всмятку: под Казанью столкнулись «лбами» две легковушки
«Я стал задыхаться и решил обратиться к коллегам»: педиатр из Казани рассказал о пережитом ковиде
В одной из деревень Татарстане откопали останки новорожденного ребенка
«Хочется как у людей»: татарстанцы вынуждены мыться водой с запахом экскрементов и готовить на ней
«Подмоченная» репутация: в Татарстане составили рейтинг автошкол, которые «славятся» ДТП с учениками
Из-за метели на трассах Татарстана запретили движение автобусов и грузовиков
Снег опять выпал неожиданно: на подъезде к Казани образовалась огромная пробка из-за ДТП
«Душила в туалете»: 9-летнюю девочку в школе Новосибирска год избивала одноклассница
Все площадки в Казани, где проводились концерты, наказали за нарушение ковидных мер
Конституцию Татарстана изменят, а должность президента оставят
Мужчина получил ожоги при пожаре электрощитовой в Казани
Эксперты составили список профессий, которые позволят стать миллионерами до пенсии
Предлагают застраховаться от коронавируса: полицейские рассказали о мошенниках, орудующих в Казани
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

20:07, сегодня
Ученые раскрыли воздействие нового штамма коронавируса на детей
09:20, сегодня
Вирусолог Центра Гималеи рассказал, стоит ли опасаться нового штамма коронавируса из Британии
11:25, 22.12.2020
Нескучные выходные: 4 необычных идеи как отдохнуть казанцам с 1 по 10 января
09:00, 21.12.2020
Специальные условия по кредитам от СберБанка для зарплатных клиентов и пенсионеров
19:31, 26.12.2020
Женщина собирала деньги на похороны своего живого маленького сына
10:59, 26.12.2020
Морозы могут усугубить ситуацию с распространением коронавируса в регионах
15:06, 23.12.2020
Неизвестный на остановке в Башкирии зарезал кондуктора
20:23, 19.12.2020
Ученые объяснили, в каких случаях у здорового человека могут подтвердить коронавирус
13:22, 19.12.2020
Учёные раскрыли опасность повторного использования масок
19:56, 16.12.2020
Быстрая ходьба по узким коридорам в разы повышает риск заражения коронавирусом
19:39, 15.12.2020
Ученые рассказали, чем можно убить коронавирус
19:49, 14.12.2020
Пьяный подросток в Саратовской области изрезал ножом мужчину
14:29, 12.12.2020
Скончался актер Валентин Гафт
11:35, 11.12.2020
Врачи рассказали, какие блюда опасно есть на ужин
08:21, 11.12.2020
Врачи рассказали, почему нельзя носить маску на улице в мороз
19:30, 10.12.2020
Известный артист умер от последствий коронавируса на 69 году жизни
19:31, 09.12.2020
Повторные случаи заражения коронавирусом зафиксировали в России
20:07, 08.12.2020
Парень из Пермского края избил и изнасиловал пенсионерку-инвалида
19:31, 07.12.2020
Трехлетняя девочка насмерть замерзла в Челябинской области, пока ее мать спала
12:51, 06.12.2020
Полицейский выстрелил в ногу 13-летней девочке и приставал к ней
09:08, 05.12.2020
Неизвестный пытался поджечь отдел полиции под Красноярском
19:29, 04.12.2020
Учительница физкультуры в Саратове жестоко расправилась со знакомой и ее 4-летней дочерью
19:13, 03.12.2020
Профессор назвал три продукта, которые способны бороться с коронавирусом
20:05, 02.12.2020
Во время прямого эфира известного блогера умерла девушка
08:42, 01.12.2020
СМИ: в России в два раза занижают смертность от коронавируса
18:19, 29.11.2020
Стало известно, чем повторное заражение коронавирусом отличается от первого раза
16:16, 29.11.2020
Россияне назвали размер пенсии, которую бы хотели получать
10:19, 29.11.2020
Врач-инфекционист рассказал, когда COVID-19 переболеют большинство россиян
20:05, 27.11.2020
Стало известно, когда в России начнется массовая вакцинация жителей от коронавируса
20:09, 26.11.2020
Врач рассказала, как коронавирус влияет на сердце и сосуды
19:54, 25.11.2020
Решили сократить путь: два ребенка в Оренбургской области попали под поезд. Один погиб
19:28, 24.11.2020
Вооруженный топором мужчина в Санкт-Петербурге захватил в заложники шестерых детей
19:38, 23.11.2020
«Крик души!»: жительница Башкирии записала эмоциональное обращение по поводу продления дистанционки
19:25, 22.11.2020
Эксперт назвал реальное число заражений COVID-19
18:41, 22.11.2020
Убийца 14-летней девочки в Москве покончил жизнь самоубийством
18:24, 22.11.2020
Врач назвал категорию людей, которая может повторно заразиться коронавирусом
19:46, 20.11.2020
Мужчине из Харькова оторвало гранатой кисть руки
19:53, 19.11.2020
Вирусолог назвал необычное свойство коронавируса
19:33, 18.11.2020
Ученые назвали неожиданный способ профилактики коронавируса
19:54, 17.11.2020
Эксперт заявил о повышенном риске заражения коронавирусом в мороз
19:15, 17.11.2020
Неугомонная Агина Алтынбаева и плохие полицейские: итоги дня в Челнах
12:14, 15.11.2020
Выздоровление не скоро: в России продлили упрощенную регистрацию ковидных препаратов до 2022 года
10:04, 15.11.2020
Врач посоветовал россиянам молчать в период пандемии коронавируса
13:30, 14.11.2020
Девочка погибла в свой 13-й День рождения в Тюменской области
12:10, 13.11.2020
Подростка изнасиловали сверстники ради денег
07:43, 13.11.2020
Врач раскрыл самых опасных переносчиков коронавируса
19:59, 12.11.2020
11-летняя девочка забеременела от отчима, который изнасиловал ее
15:25, 12.11.2020
Отец напился и спал, пока его дочь насиловали и убивали
12:43, 12.11.2020
В России могут разрешить водить автомобили с 17 лет
07:54, 12.11.2020
В ВОЗ назвали отличия симптомов коронавируса и гриппа
20:56, 11.11.2020
Названы сроки начала массововой вакцинации россиян от коронавируса
13:33, 11.11.2020
В России предложили продлить новогодние каникулы до конца января
13:15, 11.11.2020
Эксперт назвал главные ошибки при лечении от коронавируса
11:13, 11.11.2020
Женщина убила возлюбленного за отказ купить продукты
07:37, 11.11.2020
Стало известно, когда у россиян может проявиться коллективный иммунитет к коронавирусу
19:52, 10.11.2020
Минздрав России призвал жителей не лечить коронавирус антибиотиками
19:39, 09.11.2020
Российский иммунолог назвал тревожный симптом коронавируса
12:40, 09.11.2020
Приемный отец насиловал дочерей пять лет. После жалоб приемная мать отправила девочек в «психушку»
10:34, 09.11.2020
Солдат с топором напал на сослуживцев и убил трех человек
09:45, 09.11.2020
Челнинцы хотят получать самую маленькую пенсию по сравнению с другими российскими регионами
07:46, 09.11.2020
Врачи назвали причину тяжелого течения коронавируса
19:05, 08.11.2020
Коронавирус нашли в мужских половых органах
x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться