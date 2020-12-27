В селе Усады Республики Татарстан жители бьют тревогу. Уже второй месяц они страдают от воды с запахом канализации, которую невозможно ни пить, ни использовать для мытья. Еще в 2015 году они обращались в суд, чтобы признать воду непригодной для жизнедеятельности, и им удалось этого добиться. Однако, как это часто бывает, с тех пор в поселении ничего не изменилось: к бесконечным прорывам труб, мутной воде - как в многоэтажках, так и в частном секторе - теперь добавился еще и запах человеческих экскрементов.

Корреспондент ProKazan.ru пообщался с жителями и узнал, как они живут с такой водой, почему сетуют на свою администрацию и собираются ли власти Татарстана им помочь. Обо всем этом читайте в материале ProKazan.

"Хочется как у людей, а такое чувство, что нас за людей не считают"

О проблеме с водой у жителей села в редакции ProKazan узнали случайно. Жительница Алина устала терпеть отписки администрации и решила обратиться к прессе. Она рассказала, как ей приходится возить воду из другого села даже для элементарных нужд: чтобы умыть детей или приготовить обед.

"Надоело! Хочется как у людей, а такое чувство, что нас за людей не считают. Коммунальные сети никак не реагируют, на заявки не выезжают, игнорируют и делают отписки, что проблема устранена. Но у нас уже больше двух месяцев из крана течет вода с неприятным запахом", - рассказывает она.

Как выяснилось после, ее ситуация - вовсе не единичный случай. Мы обзвонили жителей из разных домов - от многоэтажек до жильцов частного сектора, и все нам сообщили одно и то же - вода откровенно пахнет канализацией.

"Вода вообще не хорошая. Пахнет она. Ни мыться, ни по-другому пользоваться ей нельзя. У многих из-за этой воды выходят из строя котлы и стиральные машины, - рассказывает жительница многоэтажного дома Альбина. - Обращались в сельсовет, там отмахиваются и ничего не делают, а пахнет у всех".

"Вода изменилась, наверное, уже месяца два назад тому назад, - делится с корреспондентом 71-летняя пенсионерка Валентина, - Сами ничего не знаем. Тут рядом конный комплекс есть. Может, они что валят в овраг из отходов. Как вот сейчас в школе? Как детей теперь кормят? Мы сами-то пить, варить не можем, а тут дети. Все-таки канализация - запах такой ужасный! Я в церковь ходила, спрашивала у Тони, дак и там запах ведь! Питьевую все теперь возят, а эту только на полы и можно. А платим как за нормальную воду!"

"Мы сдавали пробу анализа в Роспотребнадзор. Нам пришел ответ, что вода непригодна для употребления. Она не соответствует гигиеническим нормативам по показателям запах, привкус, мутность и железо. "Высокогорским коммунальным сетям" даже выдали нарушение. Мы обращались и в местное самоуправление. Нам глава сказал, что брать анализы будут еще до июля 2021 года, то есть опять все приостановили, сроки переносят и переносят, а проблема не решается, - негодует жительница Оксана. - Вот у меня старшая дочка ходит в школу. В столовой, говорит, очень сильно пахнет. Я разговаривала с электриком, который там на днях проводку делал. Дак повара ему так и сказали: "Это у нас не канализация пахнет, это вода". Они этой водой моют посуду, готовят пищу детям!"

"По идее вода у нас с самого начала была техническая, но теперь плюсом к этому добавился запах канализационный. Умыться даже нельзя, - рассказывает Михаил, отправляясь в ежедневный поход за водой в соседнее село Ильино. - Трубы у нас возле садика постоянно прорывает, из-за этого или нет запах, я уж не знаю, но как только сделают они что - сразу даже фильтры забиваются, и вода еще хуже становится, желтится. Я в администрацию ходил с этой водой, сказал: "Возьмите на анализ". Там понюхали, сказали: "Да, пахнет" - и все. Да этой водой даже стекла не протрешь - налет остается! Все белое! За скважину денег содрали, отчитались, и все нормально. А мы теперь каждый день в Ильино ездим - там единственная на всю округу колонка. Власти отмахиваются, что нет источников. Но вот настоящий президент Минниханов же себе скважину пробурил лет 10 назад, когда еще был главой Высокогорского района. Замечательная вода! Мы оттуда тоже берем - это где Ильино, в сторону Чернышевки. Выходит, что они деньги отмывают! Места-то есть! Что они там найти не могут?"

"Такая большая серьезная проблема есть"

Корреспондент ProKazan.ru обратился к главе сельского поселения Фанису Забирову (в должности чуть больше года - прим. ред.), чтобы узнать, как так вышло, что проблему с водой власти не могут решить уже пять лет.

"По воде с 2015 года есть решение суда, - рассказывает представитель муниципальной власти. - Обращались жители, и суд признал, что вода плохая. Исполком обязал устранить проблему, поэтому сейчас над этим работаем. До этого глава района администрации уже обращался к президенту, и был составлен госконтракт между Минэкологии и питерской фирмой по поиску источников воды. Они занимаются не только в этом районе, но еще в двух районах нашей республики. Сам контракт действовал до 31 декабря, но в связи с коронавирусом его продлили до 1 июля 2021 года. Я сейчас тоже обращаюсь, чтобы мне отсрочку дали - до конца того (2021- прим. ред.) года уже. В 2017 году мы также попробовали пробурить скважины, но это результата не дало. Сейчас же без поиска хорошей воды уже строительство источника не делается. Если дадут источник, будет и конкретное строительство. Вот у меня сейчас семь штук на выбор, но из них всех в одних Толмачах более или менее хорошая вода, в нужном объеме и качестве. Такая большая серьезная проблема есть".

О том, что жители заметили ухудшение качества воды в последние два месяца, чиновник также знает. Он поясняет, что система водоснабжения находится в аренде в АО "Высокогорские коммунальные сети", сам же он не может "залезть" в трубы.

"Система старая, вода плохая, я в трубы не могу залезть пока. Если в июле найдут источник хорошей воды, достаточный для населенного пункта, мне скажут, и мы начнем строительство нового водозабора", - сообщил он.

"Это не канализация, там жители что-то путают"

После расспросов корреспондента Фанис Забиров сразу же связался и с "Высокогорными коммунальными сетями", и с директором школы, в которой, по утверждению жителей, используют некачественную воду.

"Я регулярно с директором школы связываюсь. Мне о таком не сообщали. Сейчас снова переговорил. Сказали, что используют воду только для технических целей. Для питания привозят. А для населения еще в Ильино колонка хорошая работает, бесплатная, - рассказал Забиров и вновь перезвонил спустя время. - Я дозвонился и до коммунальных сетей. Они мне не сказали, но, оказывается, четыре дня назад, они всю эту систему промыли".

Корреспондент ProKazan.ru решил узнать, что же, по мнению сетей, является причиной запаха и связался с проводившим чистку мастером Ринатом.

"Мы до Советской улицы, вплоть до конечного дома 38, эту трассу промыли, открыли загонку и в течение часа прогоняли воду. Там металлическая труба у нас, грязь собирается. Пока воду не вычистили, не остановились, и обратно установили загонку, обратно собрали. Вроде пока нормально. На той неделе еще раз собираемся эту операцию повторить. А запах - это ржавчина просто, надо еще раз промыть. Это не канализация, там жители что-то путают насчет канализации. Там же в целом техническая вода, но если прочищать, то более или менее нормально".

Сами же жители сообщают, что после промывки труб улучшения в качестве воды или изменении запаха не заметили. Они прислали фотографии ржавой воды сразу после так называемого "устранения проблемы". Но, возможно, им вновь показалось, как недавно бабушке из Казани "показалось", что она всю ночь пролежала в неотапливаемой палате. Кажется или нет, однако уже более 5 лет власти не могут решить одну единственную проблему.

Сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация и 4,9 миллионов рублей: ответ Минэкологии РТ

Между тем, в Министерстве экологии и природопользования РТ пояснили, что общая стоимость проекта по поиску источников воды составляет 4,9 миллиона рублей.

"Министерством были проведены торги, по итогам конкурсных процедур заключен государственный контракт с ООО "Геологический центр СПбГУ" на выполнение "Поисково-оценочных работ для обоснования подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населенных пунктов Усады, Чубарово, Тимофеевка Высокогорского муниципального района". Общая стоимость по Государственному контракту составляет 4,9 миллиона рублей".

Как сообщают в ведомстве, в настоящее время эта компания уже выполнила проектирование, начала полевые работы по обследованию действующих водозаборных скважин и источников загрязнения, а также предприняла меры по наземным геофизическим исследованиям и определила точки для бурения поисковых скважин. Сам же перенос в сроках объясняется не иначе как "сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, вызванной новой короновирусной инфекцией". В данный момент срок исполнения работ по соглашению сторон продлен до 1 июля 2021 года, однако, как отметил Фанис Забиров, он может быть продлен до конца 2021 года. Это значит, что воду люди не смогут использовать еще долгое время и единственная бесплатная колонка воды в Ильино заслуженно станет самым популярным местом для жителей Усад.

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