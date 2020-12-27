Наверх

Новости Казани и РТ

07:30, сегодня
«Хочется как у людей»: татарстанцы вынуждены мыться водой с запахом экскрементов и готовить на ней
08:00, сегодня
В одной из деревень Татарстане откопали останки новорожденного ребенка
07:24, сегодня
«Подмоченная» репутация: в Татарстане составили рейтинг автошкол, которые «славятся» ДТП с учениками
10:11, 25.12.2020
С января 2021 года казанцы смогут снизить расходы на сотовую связь
06:30, сегодня
В 2021 году изменится возраст выхода россиян на пенсию
02:00, сегодня
«Боже, мои глаза»: в Казани внедорожник взял на буксир грузовик, горожане удивлены
01:00, сегодня
В Казани засняли пьяного таксиста, который гонял по жилому комплексу
00:00, сегодня
Профессор из Казани рассказал, от какого напитка и фрукта стоит отказаться за новогодним столом
20:21, 26.12.2020
Людям старше 60 лет разрешили прививаться российской вакциной от коронавируса «Спутник V»

19:26, 26.12.2020
В Татарстане мужчина закинул кошку в печь и оставил ее без лап
17:14, 26.12.2020
Врачи в Татарстане спасли женщину, которая заразилась коронавирусом во время четвертой беременности
16:57, 26.12.2020
Из-за метели на трассах Татарстана запретили движение автобусов и грузовиков
16:45, 26.12.2020
Снег опять выпал неожиданно: на подъезде к Казани образовалась огромная пробка из-за ДТП
16:38, 26.12.2020
Казань из-за метели стоит в девятибалльных пробках
16:07, 26.12.2020
«Душила в туалете»: 9-летнюю девочку в школе Новосибирска год избивала одноклассница
15:38, 26.12.2020
Все площадки в Казани, где проводились концерты, наказали за нарушение ковидных мер
14:40, 26.12.2020
Конституцию Татарстана изменят, а должность президента оставят
13:59, 26.12.2020
Мужчина получил ожоги при пожаре электрощитовой в Казани
13:21, 26.12.2020
Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила вывести аборты из системы ОМС
13:07, 26.12.2020
Эксперты составили список профессий, которые позволят стать миллионерами до пенсии
12:37, 26.12.2020
Предлагают застраховаться от коронавируса: полицейские рассказали о мошенниках, орудующих в Казани
12:05, 26.12.2020
Почти рекорд: в оперштабе Татарстана рассказали о заболевших коронавирусом за сутки
12:05, 26.12.2020
Жителю Челнов может грозить 12 лет тюрьмы: он сбил пешехода и уехал
11:34, 26.12.2020
От тяжелой болезни в Казани скончался профессор КФУ
10:57, 26.12.2020
Глава Роспотребнадзора по Татарстану заявила, что любит смотреть фильмы про пандемию
10:22, 26.12.2020
Шесть неожиданных продуктов, которые снижают риск заражения коронавирусом
09:48, 26.12.2020
Молодые «мажоры» на «Кадиллаке» устроили экстремальный заезд по центру Казани и снимали все на видео
09:40, 26.12.2020
Избил ножкой от стула и душил: житель Казани чуть не убил жену
09:35, 26.12.2020
На швейной фабрике в Челнах произошел пожар, в здании было 30 человек
08:11, 26.12.2020
Болезнь распространяется по Татарстану: в республике выявили еще один очаг африканской чумы свиней
07:20, 26.12.2020
Десятиэтажный дом горел в Казани, пожарным пришлось вскрывать дверь квартиры
06:45, 26.12.2020
«У нас ее разве делают?»: как я не смог добровольно испытать вакцину от коронавируса в Татарстане
06:00, 26.12.2020
«Такого никогда не было!»: в Казани ушел перевозчик, обслуживающий маршрут №90
05:00, 26.12.2020
«Ни стыда, ни совести!»: казанцы осудили девушку, которая разлила алкоголь на площади у Кул-Шарифа
04:00, 26.12.2020
Жителей Татарстана предупреждают о надвигающейся метели в выходные
01:00, 26.12.2020
Избил, задушил и оставил тело на балконе: в Казани муж жестоко расправился с женой
22:03, 25.12.2020
«В России хуже»: уроженка Казани из Лондона - о новом штамме ковида, медицине и своем заражении
18:17, 25.12.2020
Глава Роспотребнадзора по Татарстану рассказала, когда заболеваемость коронавирусом спадет
17:30, 25.12.2020
Двое мужчин и женщина скончались от коронавируса в Татарстане
17:29, 25.12.2020
Три человека погибли в страшном столкновении двух иномарок на встречке в Татарстане
17:26, 25.12.2020
У выпускников Татарстана отменили один ЕГЭ и поменяли сроки сдачи
17:00, 25.12.2020
В Роспотребнадзоре объяснили, почему у половины жителей Татарстана есть антитела к коронавирусу
16:52, 25.12.2020
Суд вынес приговор историку Соколову, который убил и расчленил свою бывшую студентку
16:25, 25.12.2020
Ильсур Метшин рассказал, какие территории в Казани могут войти в программу реновации
15:41, 25.12.2020
В Казани в 2021 году пройдет реновация жилья
15:38, 25.12.2020
Челнинец открыл нелегальное казино, которое просуществовало четыре дня
15:35, 25.12.2020
В Татарстане составили список самых популярных смартфонов
15:05, 25.12.2020
Вырастет МРОТ, маткапитал и НДФЛ: какие законы вступают в силу с января 2021 года
14:00, 25.12.2020
Женщина обмотала скотчем, изнасиловала, а затем убила приятеля
13:25, 25.12.2020
В Казани нашли и наказали 19-летнего «дрифтера», на которого пожаловались горожане
13:18, 25.12.2020
Врачи заметили характерный симптом у тех, кто лечится от коронавируса дома
12:56, 25.12.2020
Бомж в медицинской маске напал с ножом на магазин в Челнах
12:44, 25.12.2020
Сайт beeline.ru сертифицирован по стандартам доступности для использования людьми с инвалидностью
12:41, 25.12.2020
Свежие данные оперштаба Татарстана: за сутки выявлено 97 случаев
12:18, 25.12.2020
Скончался бывший вице-мэр Челнов Рустам Гафаров
12:18, 25.12.2020
Ассенизаторская машина загорелась на дороге в Казани
11:29, 25.12.2020
Мэрия Казани объявила сумму, которую в 2021 году потратят на содержание ливневок
11:25, 25.12.2020
Семь коротких рабочих недель ждут россиян в 2021 году
10:41, 25.12.2020
Женщина прятала наркотики в шкафчике дочери в детском саду
10:30, 25.12.2020
Yota предупреждает: 31 декабря ничего не закончится
09:53, 25.12.2020
В одном из сел Тукаевского района ввели карантин по бешенству животных
09:52, 25.12.2020
За день в Казани сбили трех пешеходов, один из них умер
09:20, 25.12.2020
Павел Кассинский: Я предлагал сценаристам «САШАТАНИ» сделать отдельный ситком про консьержа Альберта
09:00, 25.12.2020
Врачи рассказали об опасности алкоголя для переболевших коронавирусом
08:59, 25.12.2020
Билайн запустил услугу «Цифровой код» для быстрых и безопасных консультаций клиентов
08:11, 25.12.2020
«А если насмерть загрызут?»: в Татарстане на маленькую девочку напала стая собак
07:37, 25.12.2020
«Одно хамло!»: на заправке в Казани водитель и «водительница» не поделили очередь к колонке
07:00, 25.12.2020
Гороскоп на последнюю неделю 2020 года: новые знакомства у Близнецов и проблемы со здоровьем у Дев
06:00, 25.12.2020
В Казани спасли женщину, в квартире которой загорелся диван
05:00, 25.12.2020
В Казани зажглась главная ёлка
04:00, 25.12.2020
«Гостей мы не сильно ждем»: Ильсур Метшин о туристах в Казани на Новый год
01:00, 25.12.2020
«Жажда наживы»: Рустам Минниханов высказался о застройке центра Казани
19:29, 24.12.2020
В Казани будут судить студента из Колумбии за попытку сбыта психотропных веществ
16:30, 24.12.2020
Нашли пропавшую 17-летнюю девушку с татуировкой волка, которую искали в Челнах
15:33, 24.12.2020
Мужчина изнасиловал и задушил 79-летнюю старушку: ее тело нашли в трубе
14:30, 24.12.2020
Магдеев рассказал, когда в Челнах окончательно решат проблему с транспортом
13:17, 24.12.2020
Вынесли приговор полицейскому из Татарстана, который держал в рабстве мужчину и издевался над ним
10:46, 24.12.2020
В горздраве Челнов прокомментировали смерть бизнесмена после выздоровления от коронавируса
09:41, 24.12.2020
В Челнах автомобилист сбил семилетнего ребенка и скрылся с места аварии
18:24, 23.12.2020
Челнинскую школу, где детей кормили гнилыми мандаринами, наказали
10:23, 23.12.2020
Пропавшую 17-летнюю девушку с татуировкой волка ищут в Челнах
18:22, 22.12.2020
Скандал с врачом с и два мертвеца: итоги дня в Челнах
17:37, 22.12.2020
В Татарстане мужчина жестоко избил жену за отказ возвращаться домой с базы отдыха
16:32, 22.12.2020
Мужчина убил семейную пару, а затем облил их тела бензином и сжег
15:31, 22.12.2020
В Минздраве Татарстана посоветовали не смешивать алкогольные напитки за новогодним столом
13:25, 22.12.2020
В челнинской больнице прокомментировали скандал с врачом, который грязными руками полез в рот малышу
12:38, 22.12.2020
Суд арестовал мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве таксиста в Татарстане
Фото героев материала

«Хочется как у людей»: татарстанцы вынуждены мыться водой с запахом экскрементов и готовить на ней

27.12.2020, 07:30 38 0
Анастасия Чернядьева
В 2015 году они уже судились из-за воды

В селе Усады Республики Татарстан жители бьют тревогу. Уже второй месяц они страдают от воды с запахом канализации, которую невозможно ни пить, ни использовать для мытья. Еще в 2015 году они обращались в суд, чтобы признать воду непригодной для жизнедеятельности, и им удалось этого добиться. Однако, как это часто бывает, с тех пор в поселении ничего не изменилось: к бесконечным прорывам труб, мутной воде - как в многоэтажках, так и в частном секторе - теперь добавился еще и запах человеческих экскрементов.

Корреспондент ProKazan.ru пообщался с жителями и узнал, как они живут с такой водой, почему сетуют на свою администрацию и собираются ли власти Татарстана им помочь. Обо всем этом читайте в материале ProKazan.

"Хочется как у людей, а такое чувство, что нас за людей не считают"

О проблеме с водой у жителей села в редакции ProKazan узнали случайно. Жительница Алина устала терпеть отписки администрации и решила обратиться к прессе. Она рассказала, как ей приходится возить воду из другого села даже для элементарных нужд: чтобы умыть детей или приготовить обед.

"Надоело! Хочется как у людей, а такое чувство, что нас за людей не считают. Коммунальные сети никак не реагируют, на заявки не выезжают, игнорируют и делают отписки, что проблема устранена. Но у нас уже больше двух месяцев из крана течет вода с неприятным запахом", - рассказывает она.

Как выяснилось после, ее ситуация - вовсе не единичный случай. Мы обзвонили жителей из разных домов - от многоэтажек до жильцов частного сектора, и все нам сообщили одно и то же - вода откровенно пахнет канализацией.

"Вода вообще не хорошая. Пахнет она. Ни мыться, ни по-другому пользоваться ей нельзя. У многих из-за этой воды выходят из строя котлы и стиральные машины, - рассказывает жительница многоэтажного дома Альбина. - Обращались в сельсовет, там отмахиваются и ничего не делают, а пахнет у всех".

"Вода изменилась, наверное, уже месяца два назад тому назад, - делится  с корреспондентом 71-летняя пенсионерка Валентина, -  Сами ничего не знаем. Тут рядом конный комплекс есть. Может, они что валят в овраг из отходов. Как вот сейчас в школе? Как детей теперь кормят? Мы сами-то пить, варить не можем, а тут дети. Все-таки канализация - запах такой ужасный! Я в церковь ходила, спрашивала у Тони, дак и там запах ведь! Питьевую все теперь возят, а эту только на полы и можно. А платим как за нормальную воду!"

"Мы сдавали пробу анализа в Роспотребнадзор. Нам пришел ответ, что вода непригодна для употребления. Она не соответствует гигиеническим нормативам по показателям запах, привкус, мутность и железо. "Высокогорским коммунальным сетям" даже выдали нарушение. Мы обращались и в местное самоуправление. Нам глава сказал, что брать анализы будут еще до июля 2021 года, то есть опять все приостановили, сроки переносят и переносят, а проблема не решается, - негодует жительница Оксана. - Вот у меня старшая дочка ходит в школу. В столовой, говорит, очень сильно пахнет. Я разговаривала с электриком, который там на днях проводку делал. Дак повара ему так и сказали: "Это у нас не канализация пахнет, это вода". Они этой водой моют посуду, готовят пищу детям!"

Жители обратились в Роспотребнадзор, чтобы узнать качество воды

"По идее вода у нас с самого начала была техническая, но теперь плюсом к этому добавился запах канализационный. Умыться даже нельзя, - рассказывает Михаил, отправляясь в ежедневный поход за водой в соседнее село Ильино. - Трубы у нас возле садика постоянно прорывает, из-за этого или нет запах, я уж не знаю, но как только сделают они что - сразу даже фильтры забиваются, и вода еще хуже становится, желтится. Я в администрацию ходил с этой водой, сказал: "Возьмите на анализ". Там понюхали, сказали: "Да, пахнет" - и все. Да этой водой даже стекла не протрешь - налет остается! Все белое! За скважину денег содрали, отчитались, и все нормально. А мы теперь каждый день в Ильино ездим - там единственная на всю округу колонка. Власти отмахиваются, что нет источников. Но вот настоящий президент Минниханов же себе скважину пробурил лет 10 назад, когда еще был главой Высокогорского района. Замечательная вода! Мы оттуда тоже берем - это где Ильино, в сторону Чернышевки. Выходит, что они деньги отмывают! Места-то есть! Что они там найти не могут?"

"Такая большая серьезная проблема есть"

Корреспондент ProKazan.ru обратился к главе сельского поселения Фанису Забирову (в должности чуть больше года - прим. ред.), чтобы узнать, как так вышло, что проблему с водой власти не могут решить уже пять лет.

"По воде с 2015 года есть решение суда, - рассказывает представитель муниципальной власти. - Обращались жители, и суд признал, что вода плохая. Исполком обязал устранить проблему, поэтому сейчас над этим работаем. До этого глава района администрации уже обращался к президенту, и был составлен госконтракт между Минэкологии и питерской фирмой по поиску источников воды. Они занимаются не только в этом районе, но еще в двух районах нашей республики. Сам контракт действовал до 31 декабря, но в связи с коронавирусом его продлили до 1 июля 2021 года. Я сейчас тоже обращаюсь, чтобы мне отсрочку дали - до конца того (2021- прим. ред.) года уже. В 2017 году мы также попробовали пробурить скважины, но это результата не дало. Сейчас же без поиска хорошей воды уже строительство источника не делается. Если дадут источник, будет и конкретное строительство. Вот у меня сейчас семь штук на выбор, но из них всех в одних Толмачах более или менее хорошая вода, в нужном объеме и качестве. Такая большая серьезная проблема есть".

В селе ведутся поиски источника хорошей воды для дальнейшего строительства

О том, что жители заметили ухудшение качества воды в последние два месяца, чиновник также знает. Он поясняет, что система водоснабжения находится в аренде в АО "Высокогорские коммунальные сети", сам же он не может "залезть" в трубы.

"Система старая, вода плохая, я в трубы не могу залезть пока. Если в июле найдут источник хорошей воды, достаточный для населенного пункта, мне скажут, и мы начнем строительство нового водозабора", - сообщил он.

"Это не канализация, там жители что-то путают"

После расспросов корреспондента Фанис Забиров сразу же связался и с "Высокогорными коммунальными сетями", и с директором школы, в которой, по утверждению жителей, используют некачественную воду.

"Я регулярно с директором школы связываюсь. Мне о таком не сообщали. Сейчас снова переговорил. Сказали, что используют воду только для технических целей. Для питания привозят. А для населения еще в Ильино колонка хорошая работает, бесплатная, - рассказал Забиров и вновь перезвонил спустя время. -  Я дозвонился и до коммунальных сетей. Они мне не сказали, но, оказывается, четыре дня назад, они всю эту систему промыли".

Корреспондент ProKazan.ru решил узнать, что же, по мнению сетей, является причиной запаха и связался с проводившим чистку мастером Ринатом.

"Мы до Советской улицы, вплоть до конечного дома 38, эту трассу промыли, открыли загонку и в течение часа прогоняли воду. Там металлическая труба у нас, грязь собирается. Пока воду не вычистили, не остановились, и обратно установили загонку, обратно собрали. Вроде пока нормально. На той неделе еще раз собираемся эту операцию повторить. А запах - это ржавчина просто, надо еще раз промыть. Это не канализация, там жители что-то путают насчет канализации. Там же в целом техническая вода, но если прочищать, то более или менее нормально".

Сами же жители сообщают, что после промывки труб улучшения в качестве воды или изменении запаха не заметили. Они прислали фотографии ржавой воды сразу после так называемого "устранения проблемы". Но, возможно, им вновь показалось, как недавно бабушке из Казани "показалось", что она всю ночь пролежала в неотапливаемой палате. Кажется или нет, однако уже более 5 лет власти не могут решить одну единственную проблему.

Жители села Усады пожаловались на цвет и запах воды

Сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация и 4,9 миллионов рублей: ответ Минэкологии РТ

Между тем, в Министерстве экологии и природопользования РТ пояснили, что общая стоимость проекта по поиску источников воды составляет 4,9 миллиона рублей.

"Министерством были проведены торги, по итогам конкурсных процедур заключен государственный контракт с ООО "Геологический центр СПбГУ" на выполнение "Поисково-оценочных работ для обоснования подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населенных пунктов Усады, Чубарово, Тимофеевка Высокогорского муниципального района". Общая стоимость по Государственному контракту составляет 4,9 миллиона рублей".

Как сообщают в ведомстве, в настоящее время эта компания уже выполнила проектирование, начала полевые работы по обследованию действующих водозаборных скважин и источников загрязнения, а также предприняла меры по наземным геофизическим исследованиям и определила точки для бурения поисковых скважин. Сам же перенос в сроках объясняется не иначе как "сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, вызванной новой короновирусной инфекцией". В данный момент срок исполнения работ по соглашению сторон продлен до 1 июля 2021 года, однако, как отметил Фанис Забиров, он может быть продлен до конца 2021 года. Это значит, что воду люди не смогут использовать еще долгое время и единственная бесплатная колонка воды в Ильино заслуженно станет самым популярным местом для жителей Усад.

Если вы столкнулись с несправедливостью и хотите об этом рассказать, напишите нам на почту news@prokazan.ru.
 

Скандалы Строительство Жалобы Татарстан Казань
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В одной из деревень Татарстане откопали останки новорожденного ребенка
Даже Путин не помог: поселок многодетных семей в Татарстане восемь лет ждет дорогу
«Подмоченная» репутация: в Татарстане составили рейтинг автошкол, которые «славятся» ДТП с учениками
Пьяный подросток в Саратовской области изрезал ножом мужчину
В Татарстане мужчина закинул кошку в печь и оставил ее без лап
Из-за метели на трассах Татарстана запретили движение автобусов и грузовиков
Снег опять выпал неожиданно: на подъезде к Казани образовалась огромная пробка из-за ДТП
«Душила в туалете»: 9-летнюю девочку в школе Новосибирска год избивала одноклассница
Все площадки в Казани, где проводились концерты, наказали за нарушение ковидных мер
Конституцию Татарстана изменят, а должность президента оставят
Мужчина получил ожоги при пожаре электрощитовой в Казани
Эксперты составили список профессий, которые позволят стать миллионерами до пенсии
Предлагают застраховаться от коронавируса: полицейские рассказали о мошенниках, орудующих в Казани
Почти рекорд: в оперштабе Татарстана рассказали о заболевших коронавирусом за сутки
От тяжелой болезни в Казани скончался профессор КФУ
Глава Роспотребнадзора по Татарстану заявила, что любит смотреть фильмы про пандемию
Шесть неожиданных продуктов, которые снижают риск заражения коронавирусом
Молодые «мажоры» на «Кадиллаке» устроили экстремальный заезд по центру Казани и снимали все на видео
Избил ножкой от стула и душил: житель Казани чуть не убил жену
«Такого никогда не было!»: в Казани ушел перевозчик, обслуживающий маршрут №90
«Ни стыда, ни совести!»: казанцы осудили девушку, которая разлила алкоголь на площади у Кул-Шарифа
Жителей Татарстана предупреждают о надвигающейся метели в выходные
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

19:31, 26.12.2020
Женщина собирала деньги на похороны своего живого маленького сына
10:59, 26.12.2020
Морозы могут усугубить ситуацию с распространением коронавируса в регионах
11:25, 22.12.2020
Нескучные выходные: 4 необычных идеи как отдохнуть казанцам с 1 по 10 января
09:00, 21.12.2020
Специальные условия по кредитам от СберБанка для зарплатных клиентов и пенсионеров
15:06, 23.12.2020
Неизвестный на остановке в Башкирии зарезал кондуктора
20:23, 19.12.2020
Ученые объяснили, в каких случаях у здорового человека могут подтвердить коронавирус
13:22, 19.12.2020
Учёные раскрыли опасность повторного использования масок
19:56, 16.12.2020
Быстрая ходьба по узким коридорам в разы повышает риск заражения коронавирусом
19:39, 15.12.2020
Ученые рассказали, чем можно убить коронавирус
19:49, 14.12.2020
Пьяный подросток в Саратовской области изрезал ножом мужчину
14:29, 12.12.2020
Скончался актер Валентин Гафт
11:35, 11.12.2020
Врачи рассказали, какие блюда опасно есть на ужин
08:21, 11.12.2020
Врачи рассказали, почему нельзя носить маску на улице в мороз
19:30, 10.12.2020
Известный артист умер от последствий коронавируса на 69 году жизни
19:31, 09.12.2020
Повторные случаи заражения коронавирусом зафиксировали в России
20:07, 08.12.2020
Парень из Пермского края избил и изнасиловал пенсионерку-инвалида
19:31, 07.12.2020
Трехлетняя девочка насмерть замерзла в Челябинской области, пока ее мать спала
12:51, 06.12.2020
Полицейский выстрелил в ногу 13-летней девочке и приставал к ней
09:08, 05.12.2020
Неизвестный пытался поджечь отдел полиции под Красноярском
19:29, 04.12.2020
Учительница физкультуры в Саратове жестоко расправилась со знакомой и ее 4-летней дочерью
19:13, 03.12.2020
Профессор назвал три продукта, которые способны бороться с коронавирусом
20:05, 02.12.2020
Во время прямого эфира известного блогера умерла девушка
08:42, 01.12.2020
СМИ: в России в два раза занижают смертность от коронавируса
18:19, 29.11.2020
Стало известно, чем повторное заражение коронавирусом отличается от первого раза
16:16, 29.11.2020
Россияне назвали размер пенсии, которую бы хотели получать
10:19, 29.11.2020
Врач-инфекционист рассказал, когда COVID-19 переболеют большинство россиян
20:05, 27.11.2020
Стало известно, когда в России начнется массовая вакцинация жителей от коронавируса
20:09, 26.11.2020
Врач рассказала, как коронавирус влияет на сердце и сосуды
19:54, 25.11.2020
Решили сократить путь: два ребенка в Оренбургской области попали под поезд. Один погиб
19:28, 24.11.2020
Вооруженный топором мужчина в Санкт-Петербурге захватил в заложники шестерых детей
19:38, 23.11.2020
«Крик души!»: жительница Башкирии записала эмоциональное обращение по поводу продления дистанционки
19:25, 22.11.2020
Эксперт назвал реальное число заражений COVID-19
18:41, 22.11.2020
Убийца 14-летней девочки в Москве покончил жизнь самоубийством
18:24, 22.11.2020
Врач назвал категорию людей, которая может повторно заразиться коронавирусом
19:46, 20.11.2020
Мужчине из Харькова оторвало гранатой кисть руки
19:53, 19.11.2020
Вирусолог назвал необычное свойство коронавируса
19:33, 18.11.2020
Ученые назвали неожиданный способ профилактики коронавируса
19:54, 17.11.2020
Эксперт заявил о повышенном риске заражения коронавирусом в мороз
19:15, 17.11.2020
Неугомонная Агина Алтынбаева и плохие полицейские: итоги дня в Челнах
12:14, 15.11.2020
Выздоровление не скоро: в России продлили упрощенную регистрацию ковидных препаратов до 2022 года
10:04, 15.11.2020
Врач посоветовал россиянам молчать в период пандемии коронавируса
13:30, 14.11.2020
Девочка погибла в свой 13-й День рождения в Тюменской области
12:10, 13.11.2020
Подростка изнасиловали сверстники ради денег
07:43, 13.11.2020
Врач раскрыл самых опасных переносчиков коронавируса
19:59, 12.11.2020
11-летняя девочка забеременела от отчима, который изнасиловал ее
15:25, 12.11.2020
Отец напился и спал, пока его дочь насиловали и убивали
12:43, 12.11.2020
В России могут разрешить водить автомобили с 17 лет
07:54, 12.11.2020
В ВОЗ назвали отличия симптомов коронавируса и гриппа
20:56, 11.11.2020
Названы сроки начала массововой вакцинации россиян от коронавируса
13:33, 11.11.2020
В России предложили продлить новогодние каникулы до конца января
13:15, 11.11.2020
Эксперт назвал главные ошибки при лечении от коронавируса
11:13, 11.11.2020
Женщина убила возлюбленного за отказ купить продукты
07:37, 11.11.2020
Стало известно, когда у россиян может проявиться коллективный иммунитет к коронавирусу
19:52, 10.11.2020
Минздрав России призвал жителей не лечить коронавирус антибиотиками
19:39, 09.11.2020
Российский иммунолог назвал тревожный симптом коронавируса
12:40, 09.11.2020
Приемный отец насиловал дочерей пять лет. После жалоб приемная мать отправила девочек в «психушку»
10:34, 09.11.2020
Солдат с топором напал на сослуживцев и убил трех человек
09:45, 09.11.2020
Челнинцы хотят получать самую маленькую пенсию по сравнению с другими российскими регионами
07:46, 09.11.2020
Врачи назвали причину тяжелого течения коронавируса
19:05, 08.11.2020
Коронавирус нашли в мужских половых органах
12:38, 08.11.2020
Четверо мужчин задушили и выбросили в реку девочку-подростка
09:53, 08.11.2020
В России изменили правила лечения коронавируса на дому и госпитализации больных
x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться