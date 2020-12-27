В Татарстане составили список автошкол, ученики которых в этом году попадали в ДТП со смертельным исходом. Он был представлен на официальном сайте Федерации автошкол РТ.

В антирейтинг с"подмоченной" репутацией попали организации, выпускники которых имели водительский стаж до двух лет, но уже успели попасть в течение 9 месяцев 2020-го года в ДТП с пострадавшими и смертельными авариями.



Среди оказавшихся в списке - 91 автошкола из разных районов Татарстана. Возглавила список альметьевская организация "Автошкола ДЖЕК 116", второе место досталось автошколе Тетюшевского сельско-хозяйственного техникума. Третью и четвертую строчку заняли ФГБОУ ВПО "КГАСУ" и "Автоспецсервис", пятую - Зеленодольское ГО ТРО ОО ВОА.



Топ-10 также попали нижнекамский ЧОУ ДПО СТК "Шинник" (10 место), четыре казанских автошколы из Казани - ООО УЦ "Сатурн" (9 место), ГБПОУ "ЗМК" (8 место), ООО "Технический центр образования" (7 место) и ООО "Казанский Образовательный Центр" (6 место).

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