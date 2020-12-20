В редакцию ProKazan.ru обратилась жительница Татарстана с жалобой на качество воды в Высокогорском районе Татарстана, село Усады.

"У нас проблема с водой, - пишут она. - Дело в том, что у нас уже больше двух месяцев из крана течет вода с неприятным запахом. Кран невозможно открыть, я вынужденна возить воду с другого села чтоб умыть, помыть детей и так далее. Надоело, хочется как у людей! Такое чувство, что нас за людей не считают!"

Женщина сообщает, что коммунальные сети не реагируют на заявки жителей, при этом Роспотребнадзором Татарстана, что вода непригодна для использования.

"На заявки не выезжают, игнорируют и делают отписки, что проблема устранена. Роспотребнадзор брал пробу воды, и она показала, что вода ни к чему не пригодна - ни умывать, ни мыть, ни тем более пить. По этим результатам АО Высокогорские коммунальные сети было выдано представление об устранении причин и условий, а результата пока нет", - делится она.

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