Министерство Здравоохранения Татарстана прокомментировало инцидент в 16-й районной больнице города Казани. Напомним, что сегодня в редакцию ProKazan.ru обратился казанец и сообщил, что его пожилую бабушку накануне перевели из инфекционной в указанную больницу, где ей пришлось мерзнуть на протяжении ночи. Кроме того, он сообщил о том, что еда подается также холодной, а палата - вовсе не отапливается.

"Температурный режим в палатах ГКБ №16 города Казани соответствует всем требованиям и нормам, - прокомментировали данный случай в ведомстве. - Здание подключено к системе централизованного отопления, в помещениях установлены температурные датчики. В данный момент температура составляет 24 градуса. Информация о том, что пациентка "всю ночь провела в шубе" не соответствует действительности, так как верхняя одежда при поступлении в стационар сдается на хранение. Готовое питание для пациентов стационара доставляют в термоконтейнерах.

В качестве подтверждения своих слов Минздрав прислал фото термометра из палаты в текущий момент. Согласно изображению, в больнице сейчас 24 градуса тепла и 18% влажности.

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