Очевидцы сообщают, что на трассе М-7 между Казанью и Набережными Челнами произошло ДТП с участием патрульных машин. Видео с мест происшествия выкладывают в соцсетях.
«Утром произошло первое столкновение, на место выехал экипаж ДПС. Позже в эту машину врезался другой автомобиль, на место приехал еще одна патрульная машина, но и в нее врезались. На месте до сих пор разбираются, а остальные стоят в огромнейшей пробке», - пишут очевидцы.
Также на М-7 фура врезалась в «Митсубиси Лансер», легковушку от удара буквально смяло. О пострадавших информации нет.
«Как всегда снег выпал неожиданно»
«У людей глаз нет что ли?»
«В такую погоду лучше дома сидеть»
«Где коммунальные службы, знали же, что снег будет!», - пишут в комментариях пользователи.
В Казани ситуация не лучше – пробки 9 баллов.
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