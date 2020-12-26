Очевидцы сообщают, что на трассе М-7 между Казанью и Набережными Челнами произошло ДТП с участием патрульных машин. Видео с мест происшествия выкладывают в соцсетях.

«Утром произошло первое столкновение, на место выехал экипаж ДПС. Позже в эту машину врезался другой автомобиль, на место приехал еще одна патрульная машина, но и в нее врезались. На месте до сих пор разбираются, а остальные стоят в огромнейшей пробке», - пишут очевидцы.

Также на М-7 фура врезалась в «Митсубиси Лансер», легковушку от удара буквально смяло. О пострадавших информации нет.

«Как всегда снег выпал неожиданно»

«У людей глаз нет что ли?»

«В такую погоду лучше дома сидеть»

«Где коммунальные службы, знали же, что снег будет!», - пишут в комментариях пользователи.

В Казани ситуация не лучше – пробки 9 баллов.

К другим новостям:

- Глава Роспотребнадзора Татарстана рассказала, какие площадки привлекались к ответственности за нарушение ковидных правил. И дала совет, как заставить человека надеть маску.