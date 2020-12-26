В субботу 26 декабря из-за метели на дорогах Казани образовались девятибалльные пробки. Такая ситуация наблюдается на 16 часов, заторы сохранялись в течение дня.

На вечер сегодняшнего дня стоят улицы Николая Ершова и Вишневского - на перекрестке произошла авария, далее заторы сохраняются на Космонавтов, Сибирском тракте и проспекте Победы, здесь произошли два ДТП недалеко друг от друга, Гвардейской и Аделя Кутуя. Традиционные пробки наблюдаются на Саид-Галеева, улице Татарстан, Чернышевского, Лево-Булачной, Пушкина, Тихомирнова и Тукая.

Из-за ДТП частично застопорилось движение на проспектах Ямашева и Ибрагимова, а также на Декабристов, Фрунзе, Чуйкова. Пробки переходят и в Авиастроительный район - стоят Копылова, Тэцевская, Петра Витера. Затруднено движение на Мира от заправки ТатГазСервис до перекрестка с Шоссейной. Одновременно в городе насчитывается более 10 аварий.

Напомним, что завтра, 27 декабря, в Татарстане сохранится метель и сильный ветер.