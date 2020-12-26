На утро 26 декабря в Татарстане зарегистрировали 104 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 31 пациента отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

Так, среди заболевших пятеро детей до 18 лет, 11 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 39 человек в возрасте от 30 до 50 лет, 16 человек в возрасте от 50 до 60 лет, 18 человек от 60 до 70 лет, девять человек от 70 до 80 лет, шесть человек старше 80 лет.

Больше всего заболевших в Казани – 45 человек. Всего за сутки коронавирус выявили в 23 районах Татарстана. С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 12 784 случая ковида, 10 617 человек выздоровело, за сутки 23.

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