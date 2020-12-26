В программе «Интервью без галстуков» глава управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина рассказала, что любит смотреть фильмы про пандемию.

«Люблю смотреть фильмы про пандемии. Отношение после появления коронавируса не изменилось, так как люблю свою профессию, считаю, что не ошиблась. И точно в моей профессии много не изученного, фильмы про пандемию как любила, так и буду любить и смотреть. Инфекционные болезни и их особенности – это то, чем можно заниматься всю жизнь», - отметила Патяшина.

Ранее в том же интервью спикер рассказала, когда заболеваемость коронавирусом в регионе пойдет на спад.

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