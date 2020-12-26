Вчера ночью в Казани произошел пожар в доме № 33/56 на улице Челюскина. Сообщение о возгорании поступило в 22:52. Приехав на место, огнеборцы установили, что горение происходит на балконе 5 этажа десятиэтажного дома. Пожарным пришлось вскрывать дверь квартиры. Из горящего дома самостоятельного эвакуировались 5 человек.

В 23:06 огнеборцы справились с пожаром, людей в горевшей квартире не было. На пожаре никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

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