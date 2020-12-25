97 новых случаев коронавируса выявлено в Татарстане за сутки. Такие данные сегодня, 25 декабря, опубликовал оперативный штаб РТ. Два новых случая завозные, 95 – контактные. 24 пациентам понадобилась помощь врачей в больнице, 73 человека лечатся дома.

Распределение по возрастным группам:

До 18 лет – 5

От 18 до 30 – 9

От 30 до 50 – 31

От 50 до 60 – 15

От 60 до 70 – 22

От 70 до 80 – 9

От 80 до 90 – 6

Старше 90 – 0

География новых случаев:

Казань – 54

Набережные Челны – 12

Арский – 1

Бугульминский – 1

Буинский – 2

Верхнеуслонский – 1

Елабужский – 1

Зеленодольский – 4

Камско-Устьинский – 2

Кукморский – 3

Лаишевский – 4

Менделеевский – 2

Нижнекамский – 3

Рыбно-Слободский – 1

Сабинский – 2

Тукаевский – 2

Чистопольский – 2

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 12 680 случаев COVID-19, выздоровели 10 594 человека, в том числе 20 за последние сутки.

Ранее Ильсур Метшин заявил, что Казань в связи с эпидемиологической ситуацией не слишком ждет туристов на Новый год.