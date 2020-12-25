97 новых случаев коронавируса выявлено в Татарстане за сутки. Такие данные сегодня, 25 декабря, опубликовал оперативный штаб РТ. Два новых случая завозные, 95 – контактные. 24 пациентам понадобилась помощь врачей в больнице, 73 человека лечатся дома.
Распределение по возрастным группам:
- До 18 лет – 5
- От 18 до 30 – 9
- От 30 до 50 – 31
- От 50 до 60 – 15
- От 60 до 70 – 22
- От 70 до 80 – 9
- От 80 до 90 – 6
- Старше 90 – 0
География новых случаев:
- Казань – 54
- Набережные Челны – 12
- Арский – 1
- Бугульминский – 1
- Буинский – 2
- Верхнеуслонский – 1
- Елабужский – 1
- Зеленодольский – 4
- Камско-Устьинский – 2
- Кукморский – 3
- Лаишевский – 4
- Менделеевский – 2
- Нижнекамский – 3
- Рыбно-Слободский – 1
- Сабинский – 2
- Тукаевский – 2
- Чистопольский – 2
Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 12 680 случаев COVID-19, выздоровели 10 594 человека, в том числе 20 за последние сутки.
Ранее Ильсур Метшин заявил, что Казань в связи с эпидемиологической ситуацией не слишком ждет туристов на Новый год.
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