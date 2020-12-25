25 декабря в Татарстане зарегистрировали три смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.
Так, скончались двое мужчин 83 и 78 лет и женщина 55 лет. Причины смерти установлены в результате экспертизы, вирус обнаружен.
На 25 декабря в Татарстане зарегистрировали 182 смерти от последствий ковида.
Напомним, за сутки в Татарстане было зарегистрировано 97 случаев заражения коронавирусом.
К другим новостям:
- В Роспотребнадзоре почему у половины жителей Татарстана есть антитела к коронавирусу.
комментарии