Исследования показали, что у 46% татарстанцев сформировался иммунитет к коронавирусу. Как объяснила замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина в ходе онлайн-брифинга, у 90% участников исследования коронавирус прошел бессимптомно.

"У нас действительно большое количество бессимптомных носителей. Но наличие антител не всегда говорит о том, что человек был болен. Они обозначают встречу с вирусом, которая могла произойти, в том числе бессимптомно и при которой есть ответ организма на контакт с COVID-19", - отметила она.

Напомним, что пока озвучены данные только двух этапов исследования, результаты третьего этапа пообещали предоставить в январе.

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