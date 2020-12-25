В соцсетях появилось видео разборок на заправке в Казани. Автор видео утверждает, что «водительница» подрезала его и встала первой в очереди. Далее – словесная перепалка в грубой форме.

«Я спросил в чем дело? Орет: правила учи задом нельзя ездить на заправке. Я ей попытался объяснить, что очередь с другой стороны, и она заехала под кирпич, на что она сообщила, что ей все равно», - пишет автор.

В комментариях на удивление мнения разделились, были те, кто поддержал девушку и те, кто, естественно осудил.

«Мужчина как маленький ябеда, быстрее все в интернет выложить... На такие мелочи можно внимание не обращать, какая грандиозная новость для всего города»

«Истинная леди, это сейчас так называется, ужас, воспитание на уровне»

«Лишь бы выложить в интернет и жаловаться»

«То есть, хабалка - это истинная леди? Офигенно мир перевернулся вверх тормашками»

«Одно хамло которое задом подлезает на заправку сложно же не много подождать. Нарвалось на второе хамло, но выводов как он выглядит со стороны не сделал. Оказался ещё и ябеда трусливая и интернет слил пожалейте его бедного»

«Женщины - хабалки, мужчины - плаксы.. чего дальше ожидать?»

Напомним, не так давно жители Казани осудили девушку, которая танцевала на фоне Кул-Шарифа.