Подготовили для вас предновогодний гороскоп. Рассказываем, что еще нам приготовил 2020 год в последнюю неделю.

Овен

Неделя у Овнов будет удачной, как и новогодние праздники, но 3 января не стоит планировать встреч и важных событий. В каникулы лучше отдохнуть, потому что потом представителей знака ждет напряженная работа.

Телец

В последнюю неделю декабря Тельцам оптимизм и энергичность поможет и в карьере, и в личной жизни. Начальство их заметит. В начале января можно экспериментировать, многие представители знака сумеют реализовать свои таланты.

Близнецы

Близнецам нужно войти в новый год обновленными – сделайте новую прическу, и не бойтесь порвать старые связи, они тянут вас вниз. Новые знакомства ждут Близнецов уже с первых дней января.

Рак

Не переставайте радовать окружающих своих хорошим настроением и люди к вам потянутся. По конец года ожидается финансовая прибыль, которую можно будет смело тратить на праздниках. При этом Раков предупреждают о повышенном травматизме.

Лев

Первая половина недели удачная, нужно не упустить возможность заложить фундамент светлого будущего. В начале января представится возможность преуспеть в бизнесе, науке и творчестве. Любое дело будет Львам по зубам. Звезды советуют не переживать из-за мелких неурядиц и не терять оптимизма.

Дева

В последнюю неделю декабря могут возникнуть проблемы со здоровьем. Лучше не откладывать визит к врачу, иначе праздники пройдут мимо. 3 января звезды советуют сделать решительный шаг, который раньше пугал Дев.

Весы

Представители знака в последнюю неделю года смогут решить все финансовые вопросы, а в начале января упрочить материальное положение. Кто-то сможет устроиться на новую работу, кто-то найдет дополнительный источник заработка.

Скорпион

Если у представителей знака попросят помощи – звезды советуют не отказывать, так как они в состоянии ее оказать. Праздничные дни лучше провести в веселой компании. Возлюбленному лучше не давать поводов для ревности, это может привести к ссоре.

Стрелец

В последнюю неделю декабря лучше избегать конфликтов, особенно нежелательно показывать характер в семье. А в целом решительный настрой – это хорошо.

Козерог

Козерогам не советуют в конце года заключать договоры или даже устные соглашения, скорее всего они не оправдают ожиданий и могут привести к серьезным проблемам. В начале января появится шанс улучшить атмосферу в семье, решить давние конфликты, приобрести желанные вещи.

Водолей

Водолеям звезды не советуют в последнюю неделю года врать. Любая ложь может обернуться разоблачением или неприятными последствиями. Также не рекомендуется тратить крупные суммы, наоборот, время начать откладывать деньги. Представителям знака лучше не злоупотреблять алкоголем и следить за здоровьем. 3 января велик риск получить бытовую травму.

Рыбы

Последняя неделя года будет удачной возможны денежные премии. В начале года Рыбы ощутят прилив позитивной энергии. Творческие проекты могут оказаться удачными и привлекут внимание начальства.