Глава Казани Ильсур Метшин посоветовал жителям России воздержаться от туристических поездок на новогодние праздники. По его мнению, в сложившейся эпидемиологической обстановке самым правильным решением будет провести время дома, с семьей.
В программе телеканала «Эфир» Ильсур Метшин отметил, что пандемия - этот тот самый случай, когда гостей в городе не сильно ждут. Причем и тем, кто никуда не уезжает, стоит воздержаться от мест массового скопления людей в помещениях.
Он также напомнил жителям Казани о необходимости соблюдать меры безопасности: пользоваться средствами социальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.
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