Георгий Базыкин, профессор и заведующий сектором молекулярной эволюции РАН назвал главный источник второй волны коронавируса в России.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на профессора, большинство людей заражаются вирусом, который уже давно в России. Завозы не нужны были, в стране своя эпидемия и этого хватает.

«Сейчас большинство заражений от людей, которые никуда не ездят, а живут рядом с нами», - отметил Базыкин.

Напомним, за прошлые сутки в Татарстане было выявлено 102 случая заражения коронавирусом. А также зарегистрировали три смерти от последствий вируса.