Сегодня в Заинске эвакуировали жителей из горящего дома. Сообщение о возгорании в доме № 1 по улице Т. Ялчыгола поступило огнеборцам в 17:21. Приехав на место, пожарные установили, что горит подсобное помещение на первом этаже пятиэтажки. Огнеборцы эвакуировали из здания 33 человека, в том числе 8 детей.

Возгорание было локализовано в 17:41, предварительно, его площадь составила 6 кв.м. Погибших и пострадавших на пожаре нет, причина его устанавливается, передает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

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