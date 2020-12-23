Сегодня на улице Островского горела сауна в подвале дома № 67. Сообщение о пожаре поступило в 16:43. Приехав на место, огнеборцы установили, что возгорание возникло в подвале офисного здания, горели деревянные перегородки сауны. Здание самостоятельно покинули 68 человек. В 17:20 пожар был потушен, никто не пострадал, передает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

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